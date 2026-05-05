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मेट गाला 2026: नमस्ते के साथ करण जौहर ने किया डेब्यू, किंग बनकर लूटी पूरी महफिल, बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर ने भी लगाया चार चांद

करण जौहर/अनन्या बिड़ला ( IANS/ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने इस साल मेट गाला में अपना डेब्यू किया है. मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में आयोजित इस प्रतिष्ठित इवेंट में शामिल होकर, उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर मेट गाला में अपनी मौजूदगी की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का एक चक्र पूरा हो गया है. 5 मई को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर मेट गाला 2026 से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. करण ने उस सपने को याद किया जो उन्होंने कभी मेट गाला में शामिल होने के लिए देखा था. सिनेमा के प्रति अपने प्यार से लेकर अपने पुराने सपने को जीने तक, ऐसा लगता है कि फिल्ममेकर का यह अनुभव बेहद शानदार रहा. उनका पहनावा मशहूर भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की विरासत और कला से प्रेरित था. करण ने अपने शानदार आउटफिट और अपने सपने के बारे में बात करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'सिनेमा और कॉस्ट्यूम से प्यार करने वाले, बड़े-बड़े सपने देखने वाले से लेकर, 'द मेट गाला' की सीढ़ियों पर खड़े होने तक, जिंदगी सच में अपना पूरा चक्र पूरा कर ली है. मेरे लिए यह पल सिर्फ फैशन के बारे में नहीं था. यह कहानी कहने के बारे में था. राजा रवि वर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने और उसे फिर से जीवंत करने के बारे में. इस बार, कैनवस पर नहीं, बल्कि मोशन में. भारत और हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी कहानी कहने के अंदाज को वैश्विक 'मंच' पर पेश करने के बारे में.'