मेट गाला 2026: नमस्ते के साथ करण जौहर ने किया डेब्यू, किंग बनकर लूटी पूरी महफिल, बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर ने भी लगाया चार चांद
मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने इस साल मेट गाला में डेब्यू किया है. उन्होंने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की शानदार आउटफिट पहना था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने इस साल मेट गाला में अपना डेब्यू किया है. मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में आयोजित इस प्रतिष्ठित इवेंट में शामिल होकर, उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया. करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर मेट गाला में अपनी मौजूदगी की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का एक चक्र पूरा हो गया है.
5 मई को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर मेट गाला 2026 से अपनी शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. करण ने उस सपने को याद किया जो उन्होंने कभी मेट गाला में शामिल होने के लिए देखा था. सिनेमा के प्रति अपने प्यार से लेकर अपने पुराने सपने को जीने तक, ऐसा लगता है कि फिल्ममेकर का यह अनुभव बेहद शानदार रहा.
उनका पहनावा मशहूर भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की विरासत और कला से प्रेरित था. करण ने अपने शानदार आउटफिट और अपने सपने के बारे में बात करते हुए पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'सिनेमा और कॉस्ट्यूम से प्यार करने वाले, बड़े-बड़े सपने देखने वाले से लेकर, 'द मेट गाला' की सीढ़ियों पर खड़े होने तक, जिंदगी सच में अपना पूरा चक्र पूरा कर ली है. मेरे लिए यह पल सिर्फ फैशन के बारे में नहीं था. यह कहानी कहने के बारे में था. राजा रवि वर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने और उसे फिर से जीवंत करने के बारे में. इस बार, कैनवस पर नहीं, बल्कि मोशन में. भारत और हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारी कहानी कहने के अंदाज को वैश्विक 'मंच' पर पेश करने के बारे में.'
मनीष मल्होत्रा के साथ अपनी दोस्ती के बारे में जिक्र करते हुए फिल्ममेकर ने आखिरी में लिखा है, 'मनीष मल्होत्रा के साथ तीस साल की दोस्ती और सहयोग, और अब भी साथ मिलकर नई-नई चीजें करना गर्व करना की बात. इस अनमोल याद के लिए मैं आपका और आपकी टीम का बहुत आभारी हूं.'
मेट गाला में अनन्या बिड़ला का डेब्यू
करण के अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप की डायरेक्टर अनन्या बिड़ला ने भी मेट गाला में डेब्यू किया. उन्होंने सोमवार शाम मेट गाला 2026 में एक शानदार कौचर लुक के साथ अपना डेब्यू किया, जिसमें फैशन और कला का बेहतरीन मेल देखने को मिला.
अपने लुक के लिए, अनन्या ने रॉबर्ट वुन का बनाया एक खास डिजाइन पहना था, जिसके साथ उन्होंने कलाकार सुबोध गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया एक स्कल्प्चरल मास्क लगाया था. इस आउटफिट में एक स्ट्रक्चर्ड काली जैकेट थी, जिसमें एक शानदार पेप्लम और एक भारी प्लीटेड स्कर्ट थी.
इस साल की थीम
यह इवेंट आम तौर पर मई के पहले सोमवार को होता है और इसे साल का सबसे हाई-प्रोफ़ाइल फ़ैशन इवेंट माना जाता है. इस साल की थीम इंस्टीट्यूट की स्प्रिंग 2026 प्रदर्शनी, 'कॉस्ट्यूम आर्ट' से ली गई है. मेट के सीईओ और डायरेक्टर मैक्स होलेन ने पिछले साल एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि इस प्रदर्शनी का मकसद दर्शकों को कला के इतिहास की रूख करना है, जहां वे हर जगह आपसी जुड़ाव देख पाएंगे.