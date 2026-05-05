Met Gala 2026: क्या मेट गाला में आलिया भट्ट ने की शिरकत, कार्पेट पर बिखेरा अपने हुस्न का जलवा? जानें क्या है असल सच्चाई
आलिया भट्ट क्या इस साल के मेट गाला में शामिल हुई थी? क्या उन्होंने रेड कार्पेट पर वॉक किया था? आइए जानें इसकी असल सच्चाई…
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 2:01 PM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस आलिया भट्ट दो बार मेट गाला में शामिल हो चुकी हैं. उन्होंने 2023 में इस गाला में डेब्यू किया था और 2024 में भी रेड कार्पेट पर वॉक किया था. हालांकि, पिछले साल वह इसमें शामिल नहीं हुई थीं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि वह इस साल इसमें शामिल हो सकती हैं. लेकिन एक्ट्रेस इस साल इस गाला में शामिल नहीं हुईं. फिर भी, उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये मेट गाला 2026 में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें हैं.
भारत से करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, ईशा अंबानी, नताशा पूनावाला और अनन्या बिड़ला ने इस शाम की शोभा बढ़ाई. बॉलीवुड के दीवाने तब बेहद खुश हुए जब मेट गाला इवेंट से आलिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं. इसके बाद, फैन पेजों ने प्रियंका चोपड़ा जोनस और करण के साथ इस एक्ट्रेस की तस्वीरें शेयर कीं. बदकिस्मती से, ये एक्ट्रेस वहां मौजूद नहीं थीं.
सोशल मीडिया पर आलिया की खूबसूरत फ्लोरल गाउन वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. वायरल फोटो में वह मेट गाला के व्हाइट कार्पेट पर कैमरे के लिए पोज देते हुए दिख रही हैं. हालांकि, यह फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके बनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलिया भट्ट इन दिनों शूटिंग में व्यस्त हैं.
alia bhatt attends the met gala 2026 🧚♀️ pic.twitter.com/HUpvVFBxck— ً (@softiealiaa) May 4, 2026
एक्ट्रेस के एक फैन अकाउंट ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'आलिया भट्ट मेट गाला 2026 में शामिल हुईं.' लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई यह है कि ये एआई जनरेटेड हैं.
जहां कुछ फैंस आलिया के लुक की तारीफ करने लगे, वहीं कई फैंस तुरंत समझ गए कि ये तस्वीरें नकली हैं और एआई से बनाई गई हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'अरे दोस्तों, शांत हो जाओ. उन्हें बुलाया ही नहीं गया था, ये तो बस AI की बकवास है.' एक ने लिखा है, 'मुझे पता है कि यह एआई है, लेकिन यह कितनी शानदार है.' एक यूजर ने लिखा है, 'हमें लगा कि यह सच है.'
2023 में, आलिया भट्ट ने प्रबल गुरुंग द्वारा डिजाइन किया गया, मोतियों से सजा एक शानदार गाउन पहना था. यह उनका डेब्यू साल था. आलिया बिल्कुल किसी महारानी जैसी लग रही थीं. 2024 में अपने लुक के लिए, 'गंगूबाई काठियावाड़ी' स्टार ने सब्यसाची के डिजाइन वाली साड़ी को एक मॉडर्न अंदाज दिया था.