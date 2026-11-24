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अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह संग ब्रेकअप पर लगाई मुहर, धमकी मिली तो खुद पर लिया सारा इल्जाम, बोले- मेरी गलती है, माफी मांगता हूं,

अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह संग ब्रेकअप पर लगाई मुहर ( IMAGE/IANS )

हैदराबाद: टेलीविजन एक्टर अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह के ब्रेकअप की अफवाहें तब उड़ीं जब उन्होंने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था. इसके तुरंत बाद, अविनाश के ईशा को धोखा देने के कयास ऑनलाइन सामने आए, जिससे एक्टर ने प्राइवेसी मांगी. इसके बाद ईशा के भाई भी इस लड़ाई में कूद गए और अविनाश को वॉर्निंग तक डे डाली. अब, अविनाश ने सोशल मीडिया आकर कन्फर्म किया है कि दोनों अलग हो गए हैं और अपने अलग होने की जिम्मेदारी ली है. साथ ही सारा इल्जाम अपने ऊपर लेते हुए कैमरे के सामने माफी भी मांगी है.

अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह के साथ ब्रेकअप कन्फर्म किया

बीती सोमवार रात को अविनाश ने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर किया. ईशा के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर हो रही बातचीत पर बात करते हुए अविनाश ने कहा, 'मेरे DJ गिग के दौरान, मैंने एक गाना बजाया, और उसका गलत मतलब निकाला गया. मुझे पता है कि इससे ईशा और उसके परिवार को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है. सच कहूं तो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो भी हुआ, मुझे उसके लिए अफसोस है. हम जो अलग भी हुए उसके लिए भी, अगर किसी को दोष देना है, तो वह मैं हूं. मेरी गलती है वहां पर भी. मैं यहां सिर्फ माफीं मांगने आया हूं'. उन्होंने फैंस से आगे कहा कि वे इस मामले में अपने दोस्तों और परिवार को शामिल न करें, और कहा, 'ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दें और इसे और न खींचें. यह दो लोगों के बीच का मामला है, प्लीज हमारे परिवारों या दोस्तों को धमकियां न भेजें. जाहिर है मुझे खुद पर काम करने की जरूरत है, मैं खुद को ठीक करना चाहता हूं क्योंकि यह जरूरी है. एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा, तभी मैं वापस आऊंगा और इसे खत्म कर दूंगा'.