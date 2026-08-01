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'मेरा बड़ा भाई', संजय दत्त के गले लग इमोशनल हुए सलमान खान, तस्वीरों ने फैंस को भी रुलाया

तस्वीरें शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 'बाबा फॉरएवर बाबा और बाबा, बाबा होता है. संजू बाबा हैं हम सब का बाबा और संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान जीसस सब इस आदमी को खुश रखें, आई लव यू बाबा'.

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजय दत्त को गले लगाते हुए दो तस्वीरें साझा कीं. पहली तस्वीर में दोनों अभिनेता एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो संजय दत्त के घर पर ली गई है. दूसरी तस्वीर में भी यही सीन है, लेकिन कैमरे के एंगल से संजय दत्त पर ज्यादा फोकस किया गया है.

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पुराने दोस्त संजय दत्त के साथ हुई मुलाकात की दिल छू लेने वाली तस्वीरें साझा करके प्रशंसकों को खुश कर दिया. शनिवार तड़के सलमान ने अपने रिश्ते का जश्न मनाते हुए एक भावुक संदेश साझा किया और अपने दिल की बात कही.

इस पोस्ट को संजय दत्त की पत्नी मान्याता दत्त का प्यार मिला , जिन्होंने कमेंट किया, जीवन भर के लिए भाई'. संजय की बेटी त्रिशाला दत्त ने भी कमेंट सेक्शन में गुलाबी दिल वाले इमोजी की झड़ी लगा दी. वहीं, सलमान-संजय की इन तस्वीरों को तकरीबन 2 मिलियन फैंस ने पसंद कर लिया है और अब फैंस भी इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं.

सलमान और संजय की दोस्ती की बात करें तो, बॉलीवुड में उनकी दोस्ती सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली दोस्ती में से एक है और उन्होंने वर्षों से कई फिल्मों में साथ काम किया है. दोनों ने 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'साजन' और उसके बाद 2000 में 'चल मेरे भाई' में एक साथ अभिनय किया था.

दोनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईं. साजन में माधुरी दीक्षित मुख्य नायिका थीं, जबकि चल मेरे भाई में करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि सलमान खान और संजय दत्त दोनों ही बॉलीवुड के फिल्मी बैकग्राउंड वाले परिवारों से आते हैं. सलमान खान दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे हैं और संजय दत्त दिग्गज सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान अगली बार 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित फिल्म "मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस" में नजर आएंगे. वहीं उनकी झोली में साउथ फिल्ममेकर की फिल्म SV63 भी है, जिसमें सलमान के अपोजिट नयनतारा होंगी.