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मेहरानगढ़ में RIFF की महफिल: राजस्थान की मांड गायिकी से सूफियाना कव्वाली तक सजे सुर

रिफ में प्रस्तुति देती शास्त्रीय कलाकार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जब मेहरानगढ़ की सदियों पुरानी प्राचीरों पर शाम ढली तो जनाना कोर्टयार्ड महफिल में बदल गया. एक तरफ मंजीरे और सारंगी पर रजवाड़ी मांड की मीठी तान गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ पद्मश्री अश्विनी भिड़े-देशपांडे के कंठ से राग गौरी की बंदिश 'आवे राजन आइया...' में घुलती बारीक तान ने रात के सन्नाटे को सुरों से भर दिया. मां भवानी की स्तुति 'देवी दुर्गे भवानी...' के आलाप पर देशी-विदेशी श्रोता आंखें बंद कर झूम उठे. इसी शास्त्रीय ठहराव के बाद जब लैटिन बीट्स और पुर्तगाली गिटार ने दस्तक दी और स्मिता राव बेल्लूर की सूफियाना कव्वाली ने समां बांधा तो RIFF के 20वें जश्न में मेहरानगढ़ की यह रात लोक, शास्त्र और विश्व संगीत के संगम की यादगार महफिल बन गई.

मेहरानगढ़ दुर्ग के जनाना कोर्टयार्ड में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (RIFF) के तहत इस महफिल में राजस्थानी मांड से लेकर सूफियाना कव्वाली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, पुर्तगाली फादो और लैटिन अमेरिकी लोक संगीत तक के सुर गूंजे. यह फेस्टिवल 22 से 26 अक्टूबर तक चलेगा. इस सत्र में पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी मौखिक परंपरा रजवाड़ी मांड से लेकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय खयाल गायन और लैटिन अमेरिकी लोकधुनों का अनूठा संगम देखने को मिला.