मेहरानगढ़ में RIFF की महफिल: राजस्थान की मांड गायिकी से सूफियाना कव्वाली तक सजे सुर
राजस्थानी मांड गायिका मां-बेटी की जोड़ी गंगा और सुंदर ने अपनी प्रस्तुति से राजवाड़ी मांड की पारंपरिक विरासत को सामने रखा.
Published : October 24, 2026 at 12:03 PM IST
जोधपुर: जब मेहरानगढ़ की सदियों पुरानी प्राचीरों पर शाम ढली तो जनाना कोर्टयार्ड महफिल में बदल गया. एक तरफ मंजीरे और सारंगी पर रजवाड़ी मांड की मीठी तान गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ पद्मश्री अश्विनी भिड़े-देशपांडे के कंठ से राग गौरी की बंदिश 'आवे राजन आइया...' में घुलती बारीक तान ने रात के सन्नाटे को सुरों से भर दिया. मां भवानी की स्तुति 'देवी दुर्गे भवानी...' के आलाप पर देशी-विदेशी श्रोता आंखें बंद कर झूम उठे. इसी शास्त्रीय ठहराव के बाद जब लैटिन बीट्स और पुर्तगाली गिटार ने दस्तक दी और स्मिता राव बेल्लूर की सूफियाना कव्वाली ने समां बांधा तो RIFF के 20वें जश्न में मेहरानगढ़ की यह रात लोक, शास्त्र और विश्व संगीत के संगम की यादगार महफिल बन गई.
मेहरानगढ़ दुर्ग के जनाना कोर्टयार्ड में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (RIFF) के तहत इस महफिल में राजस्थानी मांड से लेकर सूफियाना कव्वाली, हिंदुस्तानी शास्त्रीय, पुर्तगाली फादो और लैटिन अमेरिकी लोक संगीत तक के सुर गूंजे. यह फेस्टिवल 22 से 26 अक्टूबर तक चलेगा. इस सत्र में पश्चिमी राजस्थान की सदियों पुरानी मौखिक परंपरा रजवाड़ी मांड से लेकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय खयाल गायन और लैटिन अमेरिकी लोकधुनों का अनूठा संगम देखने को मिला.
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गंगा-सुंदर और मोहिनी देवी के मांड गायन से शुरुआत: राजस्थानी मांड गायिका मां-बेटी की जोड़ी गंगा और सुंदर ने अपनी प्रस्तुति से राजवाड़ी मांड की पारंपरिक विरासत को सामने रखा. दोनों कलाकार पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक संगीत परंपरा की संवाहक हैं. उनके साथ जोगी कालबेलिया परंपरा की वरिष्ठ गायिका मोहिनी देवी भी शामिल रहीं. मोहिनी देवी अपनी ऊंचे सुर वाली गायकी और पारंपरिक राजस्थानी मांड पर पकड़ के लिए जानी जाती हैं. पश्चिमी राजस्थान की खास पहचान रजवाड़ी मांड जो सदियों पहले राजदरबारों में गाई जाने वाली इस शैली को पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परंपरा से सहेजने वाली इन लोक गायिकाओं का साथ मंजीरे पर श्याम लाल, सारंगी पर हुसैन खान लंगा और ढोलक पर इकबाल खान ने दिया. रजवाड़ी मिजाज से सराबोर कर दिया.
अश्विनी भिड़े-देशपांडे का शास्त्रीय संगीत: जनाना कोर्टयार्ड में पद्मश्री सम्मानित शास्त्रीय गायिका अश्विनी भिड़े-देशपांडे की प्रस्तुति भी कार्यक्रम का हिस्सा रही. जयपुर-अतरौली घराने की खयाल गायकी की प्रतिनिधि अश्विनी भिड़े-देशपांडे जटिल रागों की प्रस्तुति और शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध हैं. अश्विनी भिड़े ने राग गौरी में पारंपरिक बंदिश 'आवे राजन आइया...' की बारीक तानों के बाद मां भवानी की स्तुति में रचित 'देवी दुर्गे भवानी...' की प्रभावशाली प्रस्तुति दी. उनके गंभीर और भावपूर्ण गायन ने रात के शांत माहौल में शास्त्रीय संगीत का जादुई रंग भर दिया, जिसे सुनकर देशी-विदेशी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए.
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लैटिन बीट्स और पुर्तगाली गिटार ने देर रात तक बांधा समां: शास्त्रीय संगीत के इस ठहराव के बाद मंच पर अंतरराष्ट्रीय संगीत की ऊर्जा देखने को मिली. लैटिन अमेरिका के चर्चित लोक संगीतकार युगल कैमिला और सिल्वियो ने मंच संभालते ही अपने संक्रामक और तेज बीट्स से दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद पुर्तगाल से आए पेड्रो डियास ने अपने साथी कलाकारों के साथ पुर्तगाली गिटार पर सुर साधते हुए पश्चिमी धुनों का अनूठा जादू बिखेरा.
स्मिता राव बेल्लूर की गायकी ने दिखाया दम: स्मिता राव बेल्लूर ने जनाना कोर्टयार्ड में अपनी सूफियाना, क्लासिकल और कव्वाली से सबका मन मोह लिया. स्मिता की बुनियाद खयाल शैली में महारत है, किराना घराने की परंपरा में प्रशिक्षण लिया और जयपुर घराने की गायकी की बारीकियां उनकी गायकी में नजर आती है. उनकी प्रस्तुतियों के दौरान श्रोताओं ने बार-बार तालियां बजाकर उनकी रागों का विस्तार, सुरों की शुद्धता को सराहा. उनकी 'इल्हाम' के तहत हुई प्रस्तुति में राजस्थान के प्रसिद्ध लंगा संगीतकारों के समूह SAZ का साथ रहा. देर रात सलीम कोट में क्लब मेहरान में डीजे इशाम इलियास के अरब संगीत के फ्यूजन ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया.
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