मिलिए 'बॉर्डर 2' की इन 4 हसीनाओं से, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' और 'स्त्री 2' की ये एक्ट्रेस भी आएगी नजर

बॉर्डर साल 1997 में रिलीज हुई थी और 28 साल बाद फिल्म का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है.

Border 2 Actress
बॉर्डर 2 एक्ट्रेस (Screen Grab- Song Ghar Kab Aaoge)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 3, 2026 at 4:33 PM IST

Updated : January 3, 2026 at 4:54 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: फिल्म निर्माता जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' सिर्फ एक वॉर फिल्म से कहीं बढ़कर है. 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर आधारित इस फिल्म में साहस, देशभक्ति और बलिदान का भाव नजर आता है, जो शरीर के रोंगटे खड़े कर देती है. फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, तब्बू, राखी गुलजार और कई अन्य दमदार कलाकारों ने अभिनय किया था. अब, तकरीबन 30 साल बाद, 'बॉर्डर 2' सैनिकों और सितारों की एक नई पीढ़ी के साथ उसी भावना को फिर से जीवंत करेगी.

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2, फेमस वॉर फिल्म की एक तरह से अगली कड़ी है और 1971 के युद्ध की अनकही कहानियों पर केंद्रित होगी. पुराने पसंदीदा कलाकारों और नए चेहरों के साथ, फिल्म का उद्देश्य पुरानी यादों को आज की कहानी कहने के साथ जोड़ना है.

बॉर्डर 2 के कलाकार:कम बैक सितारे

सनी देओल - लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर

सुनील शेट्टी - (छोटा सा रोल) सहायक कमांडेंट भैरों सिंह राठौर, एसएम, जो लोंगेवाला यूनिट में तैनात बीएसएफ अधिकारी हैं.

अक्षय खन्ना - (कैमियो भूमिका) 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भाखरी, युद्ध के दौरान सेकंड-इन-कमांड

सुदेश बेरी - नायब सूबेदार मथुरा दास, एस.एम., एक सेक्शन लीडर जिन्होंने लोंगेवाला की लड़ाई में भाग लिया था।

  • बॉर्डर 2 में 8 नए चेहरे और कौन किसकी भूमिका निभा रहा है?

वरुण धवन - मेजर होशियार सिंह दहिया

दिलजीत दोसांझ - फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों

अहान शेट्टी - लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत, भारतीय नौसेना अधिकारी

परमवीर चीमा - निशान सिंह

  • बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस

मोना सिंह - (अभी नाम घोषित नहीं हुआ है) फतेह की पत्नी

जस्सी जैसी कोई नहीं टीवी सीरियल से मशहूर हुईं मोना सिंह आज एक बॉलीवुड का जाना माना चेहरा है और वह हिंदी सिनेमा के बड़े-बड़े सितारों संग काम कर चुकी हैं. वह फिल्म में फतेह सिंह (सनी देओल) की पत्नी का रोल प्ले करती दिखेंगी.

मेधा राणा - धनो देवी, होशियार की पत्नी

26 साल की मेधा राणा बॉलीवुड की उभरती हुईं एक्ट्रेस हैं. उन्हें साल 2022 में आई फिल्म लंदन फाइल्स से जाना जाता है. इसके अलावा वह फ्राइडे नाइट प्लान, डांसिंग ऑन दे ग्रेव और इश्क इन द एयर में काम कर चुकी हैं. मेधा फिल्म में होशियार (वरुण धवन) की पत्नी का रोल करेंगी.

सोनम बाजवा - मंजीत कौर, निर्मल की पत्नी

सोनम बाजवा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस हैं और कई हिट पंजाबी फिल्में दे चुकी हैं. बीते साल 2025 में उन्होंने फिल्म हाउसफुल 5 से बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद वह फिल्म बागी 4 और एक दीवाने की दीवानियत से छा गई थीं. बॉर्डर 2 उनकी चौथी बॉलीवुड फिल्म है. वह फिल्म में अपने पंजाबी फिल्मों के को-एक्टर दिलजीत सिंह की पत्नी निर्मल का रोल करेंगी.

अन्या सिंह - (अभी नाम घोषित नहीं हुआ है) रावत की पत्नी

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की पत्नी का रोल बॉलीवुड एक्ट्रेस अन्या सिंह करने जा रही हैं. साल 2013 में उन्होंने फिल्म बजाते रहो से डेब्यू किया था. पिछली बार उन्हें स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में चिट्टी के रोल में देखा गया था. इतना ही नहीं उन्होंने आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में सान्या का रोल प्ले किया था.

बॉर्डर 2 का गाना घर कब आओगे यादें ताजा कर देता है

फिल्म निर्माताओं ने हाल ही में 'घर कब आओगे' रिलीज किया है, जो मशहूर गाने 'संदेशे आते हैं' का नया ए़डिशन है. यह नया गाना 2 जनवरी को रिलीज हुआ था और इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं.

इस गाने को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने मिलकर गाया है. गाने का नया वर्जन लोगों को भावनात्मक और मूल गीत के प्रति सम्मानजनक लगा, वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना ​​था कि यह 1997 के क्लासिक गीत के जादू से पूरी तरह मेल नहीं खाता.

1998 में बेस्ट लिरिक्स के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले जावेद अख्तर ने गाने 'संदेशे आते हैं' लिखा था. रीमेक पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग है, लेकिन अधिकांश फैंस का मानना ​है कि इसने पुराने गाने की लय को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है.

बॉर्डर 2 के बारे में रोचक तथ्य

- ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर अभिनीत फिल्म सरदार जी 3 (2025) को लेकर हुए विवाद के कारण दिलजीत दोसांझ को फिल्म से बाहर कर दिया जाएगा. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग फिर से उठने लगी थी. हालांकि, दिलजीत बॉर्डर 2 में एक कलाकार के रूप में बने हुए हैं.

- दमदार डायलॉग, 'आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, 'एक सच्ची घटना से प्रेरित है, फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सेना शिविर में, कैडेटों को प्रेरित कर रहे एक प्रशिक्षक के मुंह से यह वाक्य सुनाई दिया.

-पहली फिल्म बॉर्डर के एक्टर सुनील शेट्टी के ही बेटे बॉर्डर 2 में नजर आएंगे.

बॉर्डर 2 की कहानी, बजट और रिलीज की तारीख

बॉर्डर 2, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की अनकही कहानियों पर बेस्ड है. यह फिल्म युवा भारतीय सैनिकों के साहस और एकता के साथ-साथ सेना, वायु सेना और नौसेना में उनके बलिदानों को भी उजागर करती है.

फिल्म का बजट कथित तौर पर 150-250 करोड़ रुपये के बीच है. बॉर्डर 2 इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : January 3, 2026 at 4:54 PM IST

TAGGED:

BORDER 2
BORDER 2 STARCAST
BORDER 2 ACTRESS
बॉर्डर 2
BORDER 2 RELEASE DATE

