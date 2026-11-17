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मिलिए 'हनुमान' फेम एक्टर तेजा सज्जा की मंगेतर से, सगाई में चिरंजीवी-रवि तेजा समेत साउथ स्टार्स ने दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें

तेजा सज्जा की सगाई ( IANS )

हैदराबाद: टॉलीवुड के युवा एक्टर तेजा सज्जा, जिन्होंने हनुमान फिल्म से धूम मचाई थी, ने बीती सोमवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में ताज कृष्णा होटल में सगाई कर ली. सोशल मीडिाय पर तेजा सज्जा की सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. सबकी नजर तेजा सज्जा की होने वाली दुल्हन मौर्या पर है. मौर्या नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से हैं. तेजा सज्जा की सगाई में चिरंजीवी और नानी समेत साउथ सिनेमा के कई बड़े स्टार्स कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे. चलिए देखते हैं तेजा सज्जा-मौर्या की सगाई की तस्वीरें और साथ ही जानेंगे आखिर कौन हैं एक्टर की होने वाली दुल्हन.

तेजा सज्जा की सगाई की रस्म

महीनों से चल रही अफवाहों पर आखिरकार विराम लग गया. तेजा सज्जा के सगाई इवेंट में परिवार, दोस्त, करीबी रिश्तेदार और मेगास्टार चिरंजीवी समेत कई टॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे. एक खास मौके पर, तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला स्पेशल गेस्ट के तौर पर सेरेमनी में शामिल हुए और कपल को आशीर्वाद दिया. उनके एक्स हैंडल पर कपल के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए हैं. तेजा सज्जा की सगाई में सितारों का मेला केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के साथ कपल को शुभकामनाएं देने में शामिल हुए. मेगास्टार चिरंजीवी, रवि तेजा, राणा दग्गुबाती, शिवाजी, नानी, श्रीकांत, वरलक्ष्मी सरथकुमार, प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, कोना वेंकट, डायरेक्टर राघवेंद्र राव और बीआरएस पार्टी के हरीश राव जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए सगाई समारोह में शामिल हुए. #TejaSajjaEngagement हैशटैग के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सगाई की खबर सुनकर फैंस बधाई दे रहे हैं. कई एक्टर और एक्ट्रेस वीडियो शेयर कर रहे हैं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं. तेजा सज्जा की होने वाली सुंदरी कौन है?