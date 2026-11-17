मिलिए 'हनुमान' फेम एक्टर तेजा सज्जा की मंगेतर से, सगाई में चिरंजीवी-रवि तेजा समेत साउथ स्टार्स ने दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
तेजा सज्जा ने नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड गर्ल से शादी रचाई है. खबर में जानिए आखिर कौन हैं एक्टर की होने वाली दुल्हन.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 11:33 AM IST
हैदराबाद: टॉलीवुड के युवा एक्टर तेजा सज्जा, जिन्होंने हनुमान फिल्म से धूम मचाई थी, ने बीती सोमवार को हैदराबाद के बंजारा हिल्स में ताज कृष्णा होटल में सगाई कर ली. सोशल मीडिाय पर तेजा सज्जा की सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. सबकी नजर तेजा सज्जा की होने वाली दुल्हन मौर्या पर है. मौर्या नॉन-फिल्मी बैकग्राउंड से हैं. तेजा सज्जा की सगाई में चिरंजीवी और नानी समेत साउथ सिनेमा के कई बड़े स्टार्स कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे. चलिए देखते हैं तेजा सज्जा-मौर्या की सगाई की तस्वीरें और साथ ही जानेंगे आखिर कौन हैं एक्टर की होने वाली दुल्हन.
The Hon’ble Governor of Telangana, Shri Shiv Pratap Shukla, graced the ring ceremony of popular film actor Shri Teja Sajja, held at Taj Krishna, Banjara Hills, Hyderabad. 💍 On the joyous occasion, the Hon’ble Governor extended his heartfelt congratulations and warmest wishes to the couple, wishing them a beautiful journey ahead filled with love, happiness, harmony and togetherness. ✨ @tejasajja123— Governor of Telangana (@tg_governor) November 16, 2026
तेजा सज्जा की सगाई की रस्म
महीनों से चल रही अफवाहों पर आखिरकार विराम लग गया. तेजा सज्जा के सगाई इवेंट में परिवार, दोस्त, करीबी रिश्तेदार और मेगास्टार चिरंजीवी समेत कई टॉलीवुड स्टार्स मौजूद थे. एक खास मौके पर, तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला स्पेशल गेस्ट के तौर पर सेरेमनी में शामिल हुए और कपल को आशीर्वाद दिया. उनके एक्स हैंडल पर कपल के साथ उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए हैं.
Teja Sajja Gets Engaged Congratulations @tejasajja123 Anna https://t.co/828CJ7V5vl— ADI (@SereiaStar124) November 16, 2026
तेजा सज्जा की सगाई में सितारों का मेला
केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के साथ कपल को शुभकामनाएं देने में शामिल हुए. मेगास्टार चिरंजीवी, रवि तेजा, राणा दग्गुबाती, शिवाजी, नानी, श्रीकांत, वरलक्ष्मी सरथकुमार, प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, कोना वेंकट, डायरेक्टर राघवेंद्र राव और बीआरएस पार्टी के हरीश राव जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए सगाई समारोह में शामिल हुए. #TejaSajjaEngagement हैशटैग के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सगाई की खबर सुनकर फैंस बधाई दे रहे हैं. कई एक्टर और एक्ट्रेस वीडियो शेयर कर रहे हैं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं.
तेजा सज्जा की होने वाली सुंदरी कौन है?
तेजा सज्जा जिस लड़की से शादी कर रहे हैं, उसके बारे में फैंस बहुत उत्सुक हैं. नेटिजन्स ने यह पता लगाना शुरू कर दिया है कि यह खूबसूरत लड़की कौन है. तेजा सज्जा की शादी अरेंज है. तेजा सज्जा से शादी करने वाली लड़की का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है. वह US की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वहीं पैदा हुई और पली-बढ़ी है. उनका परिवार अमीर है और उसका एक बड़ा बिजनेस है. उनका नाम मौर्या बताया जा रहा है.
तेजा सज्जा की शादी कब और कहाँ है?
खबर है कि तेजा सज्जा की शादी दिसंबर में तय है. कुछ रिपोर्ट्स में राजस्थान के उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग का सुझाव दिया गया है. शादी की रस्म सिर्फ परिवार और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में होगी. शादी के बाद हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन की उम्मीद है.
तेजा सज्जा का बैकग्राउंड: चाइल्ड एक्टर से स्टार तक
तेजा सज्जा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत बड़ा क्रेज बनाया. उन्होंने टॉलीवुड में 'ज़ॉम्बी रेड्डी' मूवी से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया. बाद में, वह 'हनुमान' के जरिए पैन इंडिया एक्टर के तौर पर चमके. जब हनुमान रिलीज हुई, तो थिएटर्स में एक हफ़्ते तक मुश्किल से ही भीड़ दिखी, लेकिन जैसे-जैसे पॉजिटिव रिव्यूज आने लगे, इसने पूरे देश में जबरदस्त कमाई की.
उसके बाद, उन्होंने मिराई से सक्सेस की हैट्रिक बनाई. तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. बैक-टू-बैक हिट देने के साथ-साथ, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखा है. हां, वह ओटी पर पॉपुलर रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' होस्ट कर रहे हैं. फिलहाल, वह मिराई 2, हनुमान सीक्वल और जॉम्बी रेड्डी 2 प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं. इसी बीच, उन्होंने सगाई कर ली और कहा जा रहा है कि वह दिसंबर में शादी कर लेंगे.