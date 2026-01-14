'मायासभा द हॉल ऑफ इल्यूजन': 'तुम्बाड' फेम डायरेक्टर की दूसरी फिल्म का टीजर ट्रेलर रिलीज, डरावना है जावेद जाफरी का किरदार
'तुम्बाड' फेम डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की दूसरी फिल्म 'मायासभा द हॉल ऑफ इल्यूजन' का टीजर ट्रेलर रिलीज हो गया है. यहा देखें...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: 'मायासभा - द हॉल ऑफ इल्यूजन' का टीजर-ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है. यह फिल्म विजनरी फिल्ममेकर राही अनिल बर्वे का दूसरा डायरेक्शनल वेंचर है, जो 'तुम्बाड' की कल्ट सफलता के बाद आया है. अपने खास नैरेटिव स्टाइल, शानदार वर्ल्ड-बिल्डिंग और लेयर्ड स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर राही ने एक बार फिर एक सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमैटिक अनुभव पेश किया है. उनकी यह फिल्म 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है.
14 जनवरी, मकर संक्रांति के मौके पर जिरकॉन फिल्म्स ने 'मायासभा - द हॉल ऑफ इल्यूजन' का टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, तुम्बाड के लिए जाने-माने फिल्ममेकर राही अनिल बर्वे, मायासभा: द हॉल ऑफ इल्यूजन्स के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, जो 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. जावेद जाफरी के साथ एक शानदार नए अवतार में वीना जामकर, दीपक दामले और मोहम्मद समद के साथ अनजान दुनिया में कदम रखें.'
मायासभा टीजर की शुरुआत जावेद जाफरी की एक दमदार वॉयसओवर से है, जिसमें वह कबीर का एक दोहा बोलते हैं, जो मिट्टी की कम आंकी गई शक्तियों और हर उस चीज के बारे में बात करता है जो कमजोर दिख सकती है लेकिन जिसके अंदर रहस्यमयी शक्तियां होती हैं. देखने से ऐसा लगता है कि जावेद एक रहस्यमयी किरदार निभा रहे हैं.
टीजर के आखिर में जावेद जाफरी के किरदार का एक दमदार डायलॉग भी है, जिसमें वह कहते हैं, 'दुनिया का सबसे खतरनाक शस्त्र- स्माइल.' तुम्बाड के चाइल्ड आर्टिस्ट मोहम्मद समद इस फिल्म में एक अहम रोल में नजर आएंगे, उनके साथ वीना जामकर और दीपक दामले जैसे कलाकार भी होंगे.
मायासभा टीजर के विजुअल्स बहुत ही ओरिजिनल हैं, जो फैंटेसी और डिस्टोपिया जैसी दुनिया बनाने का एहसास करा रहा है. टेक्नीशियन में सिनेमैटोग्राफर के तौर पर कुलदीप ममानिया, प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर प्रीतम राय और साउंड डिजाइनर के तौर पर सोहेल सनवारी शामिल हैं.
सागर देसाई ने बैकग्राउंड स्कोर बनाया है, और कॉस्ट्यूम श्रिति बनर्जी ने डिजाइन किए हैं. आसिफ पठान एडिटर हैं. मायासभा के मेकर्स ने इसके टीजर और ट्रेलर एडिटर, प्रियंका यादव को भी क्रेडिट दिया है. 'मायासभा - द हॉल ऑफ इल्यूजन' को गिरीश पटेल और अंकूर जे सिंह ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.