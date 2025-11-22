ETV Bharat / entertainment

मस्ती 4 बनाम 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस: ओपनिंग डे पर छाई विवेक-रितेश-आफताब की कॉमेडी फिल्म, बेदम हुई फरहान अख्तर की वार ड्रामा

मस्ती 4 और 120 बहादुर दोनों एक ही दिन 21 नवंबर को रिलीज हुईं और जाने किसने की पहले दिन ज्यादा कमाई.

Mastiii 4 Vs 120 Bahadur Box Office Collection Day 1
मस्ती 4 बनाम 120 बहादुर (Film Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 22, 2025 at 12:09 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इस शुक्रवार थिएटर पर बॉलीवुड से दो बड़ी फिल्में पहली 120 बहादुर और दूसरी मस्ती 4 रिलीज हुईं. दोनों ही अलग-अलग जोनर की फिल्में हैं. इसमें पहली फिल्म वार बेस्ड है तो दूसरी एडल्ट कॉमेडी. 120 बहादुर फरहान अख्तर की फिल्म है तो वहीं मस्ती 4 में विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की तिकड़ी नजर आ रही है. ओपनिंग डे पर किस फिल्म को दर्शकों का ज्यादा प्यार मिला, किस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ज्यादा कमाई की चलिए जानते है.

120 बहादुर का डे 1 कलेक्शन

फरहान अख्तर स्टारर वॉर बेस्ड फिल्म 120 बहादुर को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म भारत-चीन के बीच रेजांग ला लड़ाई पर बेस्ड है, जिसमें फरहान अख्तर ने अहम रोल प्ले किया है. फिल्म की हाईप बहुत ज्यादा थी और इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग पर पूरा बॉलीवुड उमड़ा था. फिल्म 120 बहादुर की पहले दिन की कमाई की बात करें तो फिल्म ने सैकनिल्क के अनुसार 2.35 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म को कुछ खास ओपनिंग नहीं मिली, लेकिन फरहान ने 120 बहादुर से अपनी फिल्म लक्ष्य के ओपनिंग कलेक्शन (2.19 करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. चलिए अब जानते हैं मस्ती 4 ने पहले दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है.

मस्ती 4 का डे 1 कलेक्शन

हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्म मस्ती 4 एक प्योर एडल्ट कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में एक बार फिर विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी की तिकड़ी दिख रही है. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म मस्ती 4 ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार ली है और फिल्म ने पहले दिन 4.85 करोड़ रुपये की कमाई की है, यानी मस्ती 4 ने पहले दिन 120 बहादुर को पछाड़ दिया है. आपको बता दें, साल 2004 में रिलीज हुई मस्ती ने पहले दिन 1.80 करोड़ रुपये से खाता खोला था. साल 2013 में रिलीज हुई ग्रैंड मस्ती ने पहले दिन 12.50 करोड़ रुपये की कमाई थी. वहीं, 2016 में आई फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती ने ओपनिंग डे पर 2.65 करोड़ रुपये से खाता खोला था. अब देखना होगा कि अपने पहले वीकेंड में मस्ती 4 और 120 बहादुर क्या 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू पाएंगी या नहीं.

ये भी पढ़ें:

'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', दर्शकों को कौन-सी फिल्म आ रही पसंद, यहां पढ़ें X रिव्यू

Last Updated : November 22, 2025 at 1:14 PM IST

TAGGED:

120 BAHADUR BOX OFFICE
MASTIII 4 BOX OFFICE COLLECTION
120 BAHADUR VS MASTIII 4
मस्ती 4 बनाम 120 बहादुर
MASTIII 4 VS 120 BAHADUR BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.