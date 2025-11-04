ETV Bharat / entertainment

एडल्ट कॉमेडी से भरपूर 'मस्ती 4' का ट्रेलर रिलीज, विवेक, रितेश, आफताब संग अरशद और तुषार ने भी पार की सारी हदें

हैदराबाद: विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदसानी और रितेश देशमुख की क्लासिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म मस्ती का चौथा पार्ट मस्ती 4 रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले मास एडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 का आज 4 नवंबर को ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के चौथे पार्ट में दो नए चेहरे और जाने-माने चेहरे अरशद वारसी और तुषार कपूर की एंट्री हो गई है. साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मस्ती का यह चौथा पार्ट है. इससे पहले फिल्म के तीनों पार्ट दर्शकों को खूब लोटपोट कर चुके हैं, क्या फिल्म का चौथा पार्ट मस्ती 4 दर्शकों को हंसाने में कामयाब हो पाएगा, चलिए देखते हैं कैसा है फिल्म मस्ती 4 का ट्रेलर.

एडल्ट कॉमेडी से भरा है ट्रेलर

मस्ती फ्रेंचाइंजी एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म है और इसके पिछले तीनों पार्ट में डबल मिनिंग से लेकर कई अश्लील हरकतों वाले सीन देखने को मिले हैं और अब मस्ती 4 में भी कॉमेडी का अश्लील मसाला परोसा गया है. ट्रेलर अपने शुरुआत से ही लोगों हंसाने में कामयाब होता है. रितेश, विवेक और आफताब के साथ-साथ तुषार कपूर का फिल्म गोलमाल का गूंगे किरदार वाला अंदाज मस्ती 4 में देखने को मिलेगा और वहीं, कॉमेडी के मास्टर स्टार अरशद वारसी भी अपने अंदाज में फुल कॉमेडी करते दिख रहे हैं. मस्ती 4 का ट्रेलर 18 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, यह एक एडल्ट फिल्म है.