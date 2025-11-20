'2050 तक शाहरुख खान को सब भूल जाएंगे', विवेक ओबेरॉय का शॉकिंग बयान, जानें ऐसा क्यों बोले 'मस्ती 4' एक्टर?

ETV Bharat / entertainment

विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान को लेकर एक शॉकिंग बयान दिया है. उनका मानना है कि 2025 तक सब शाहरुख को भूल जाएंगे.

विवेक ओबेरॉय/शाहरुख खान
Published : November 20, 2025 at 6:09 PM IST

हैदराबाद: विवेक ओबेरॉय ने एक बार फिर अपने बयान से सबको चौंकाने वाला काम किया है. एक्टर ने साफ कहा है कि 2050 तक लोग शाहरुख खान को भूल जाएंगे. यह बात विवेक ओबेरॉय ने अपनी कल 21 नवंबर को रिलीज हो रही फुल एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' के प्रमोशन के दौरान कही है. विवेक ओबेरॉय ने कहा कि बॉलीवुड में नाम और शोहरत बस कुछ समय के लिए होती है और लोग फिर सबकुछ भूला जाते हैं. इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के साथ भी यही होने वाला है.

विवेक ओबेरॉय ने फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में यह चौंकाने वाला बयान दिया है. विवेक ओबेरॉय ने फिल्म की प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में यह चौंकाने वाला बयान दिया है. विवेक ने उस दिन के बारे में सोचा जब शाहरुख खान जैसे मेगास्टार भी लोगों की यादों से ओझल हो जाएंगे.

शोहरत पर अपने विचार शेयर करते हुए 'मस्ती 4' एक्टर ने कहा, '1960 के दशक में काम करने वाले किसी एक्टर की कोई फिल्म? आज आप किसी से भी इसके बारे में पूछें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता.' फिर उन्होंने कहा, '2050 में लोग बोलेंगे 'कौन शाहरुख खान', शायद.'

उन्होंने यह भी बताया कि यह बात फिल्म के लेजेंड्स पर भी लागू नहीं होती फिर वो चाहे राज कपूर जैसे लोग ही क्यों न हो. उन्होंने कहा, 'आजकल लोग पूछ सकते हैं, ‘राज कपूर कौन हैं?' आप और मैं, हम उन्हें सिनेमा का भगवान कहते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे यंगस्टर से पूछें जो रणबीर कपूर का फैन है, तो उन्हें शायद यह भी पता न हो कि राज कपूर कौन थे. तो शायद हिस्ट्री आपको कुछ नहीं बताती.'

विवेक ओबेरॉय की अपकमिंग फिल्में
वर्क फ्रंट पर बात करें तो, विवेक पिछली बार हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म 'केसरी वीर' में दिखे थे. विवेक 'मस्ती 4' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, व जल्द ही डायरेक्टर नितेश तिवारी की माइथोलॉजिकल एपिक रामायण में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

खबर है कि एक्टर फिल्म में विभीषण का रोल निभा रहे हैं. 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. पार्ट 1 दिवाली 2026 पर रिलीज होगा, और पार्ट 2 दिवाली 2027 पर बड़े पर्दे पर आएगा.

