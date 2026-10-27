12 साल बाद मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक पर तोड़ी चुप्पी, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं- ये रियल नहीं...
'बिग बॉस 20' से बाहर हुईं मैरी कॉम ने कहा कि उनकी बायोपिक में उनके सफर का बस एक छोटा-सा हिस्सा ही दिखाया गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद: बॉक्सिंग की दुनिया में पांच बार विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम हाल ही में बिग बॉस 20 में नजर आई थी. पिछले 'वीकेंड का वार' पर वह घर से बेघर हो गईं. घर से बाहर आने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू फेस किए, जिसमें उन्होंने बिग बॉस और अपने करियर से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें एक सवाल के जवाब ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. एक नए इंटरव्यू में मैरी ने 2014 में बनी अपनी बायोपिक पर निराशा जताई है. उनका मानना है कि उनकी बायोपिक में सिर्फ 10% ही सच्चाई दिखाई गई है.
अपनी बायोपिक मैरी कॉम की रिलीज के 12 साल बाद मैरी कॉम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. बिग बॉस 20 से बाहर हुईं मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू में अपनी बायोपिक 'मैरी कॉम' के बारे में बात की. मैरी कॉम ने कहा है कि उनके जीवन पर बनी 2014 की बायोपिक उनके करियर के पीछे की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल को दिखाने में नाकाम रही.
मैरी कॉम ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई सीक्वल आना चाहिए. हर कोई मेरी कहानी जानता है. मेरा करियर और मेरा सफर पहले ही फिल्म और मेरी किताब 'अनब्रेकेबल' में दिखाया जा चुका है. हालांकि, वह बायोपिक पूरी तरह से रियल नहीं थी. मुझे लगा कि कहानी के कुछ हिस्से रियल नहीं थे. इसमें मेरे स्ट्रगल और हार्ड वर्क का केवल 10% ही दिखाया गया था. अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आप मेरे स्ट्रगल और हार्ड वर्क को समझ पाएंगे. आगे की जिंदगी में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि भविष्य आसान और खुशियों से भरा हो. लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी. अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तब तय करूंगी."
इस फिल्म को उमंग कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसे संजय लीला भंसाली ने प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में थीं, जिन्होंने मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी. इसमें मणिपुर के एक गांव से लेकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग रिंग तक मैरी कॉम के सफर को दिखाया गया है.
फिल्म में ओन्लर कॉम के साथ उनकी शादी, मां बनने के बाद उनकी वापसी और एक ऐसे स्पोर्ट्स सिस्टम से उनकी लड़ाई को दिखाया गया है, जिसमें महिला बॉक्सर्स को बहुत कम सपोर्ट मिलता था.
इस रोल के लिए चोपड़ा की फिजिकल तैयारी की काफी तारीफ हुई. यह फिल्म कमर्शियल हिट रही और इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. बता दें, जब यह फिल्म रिलीज हुई, तब तक मैरी कॉम पांच बार की विश्व चैंपियन बन चुकी थीं और उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.