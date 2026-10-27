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12 साल बाद मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक पर तोड़ी चुप्पी, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं- ये रियल नहीं...

मैरी कॉम ( IANS/Poster )

हैदराबाद: बॉक्सिंग की दुनिया में पांच बार विश्व चैंपियन रही मैरी कॉम हाल ही में बिग बॉस 20 में नजर आई थी. पिछले 'वीकेंड का वार' पर वह घर से बेघर हो गईं. घर से बाहर आने के बाद उन्होंने कई इंटरव्यू फेस किए, जिसमें उन्होंने बिग बॉस और अपने करियर से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें एक सवाल के जवाब ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. एक नए इंटरव्यू में मैरी ने 2014 में बनी अपनी बायोपिक पर निराशा जताई है. उनका मानना है कि उनकी बायोपिक में सिर्फ 10% ही सच्चाई दिखाई गई है.

अपनी बायोपिक मैरी कॉम की रिलीज के 12 साल बाद मैरी कॉम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. बिग बॉस 20 से बाहर हुईं मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू में अपनी बायोपिक 'मैरी कॉम' के बारे में बात की. मैरी कॉम ने कहा है कि उनके जीवन पर बनी 2014 की बायोपिक उनके करियर के पीछे की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल को दिखाने में नाकाम रही.

मैरी कॉम ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई सीक्वल आना चाहिए. हर कोई मेरी कहानी जानता है. मेरा करियर और मेरा सफर पहले ही फिल्म और मेरी किताब 'अनब्रेकेबल' में दिखाया जा चुका है. हालांकि, वह बायोपिक पूरी तरह से रियल नहीं थी. मुझे लगा कि कहानी के कुछ हिस्से रियल नहीं थे. इसमें मेरे स्ट्रगल और हार्ड वर्क का केवल 10% ही दिखाया गया था. अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तभी आप मेरे स्ट्रगल और हार्ड वर्क को समझ पाएंगे. आगे की जिंदगी में क्या होगा, यह तो नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि भविष्य आसान और खुशियों से भरा हो. लोग जानना चाहते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह होगी. अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो मैं तब तय करूंगी."