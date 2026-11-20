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'आर्यन मैन' को मिला नया नाम, मार्वल यूनिवर्स ने क्या-क्या किए बदलाव, सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन जरूर जानें

'आर्यन मैन' ( POSTER )

हैदराबाद: मार्वल ने आयरन मैन के लिए एक परेशान करने वाली नई पहचान बताई है, लेकिन टोनी स्टार्क के सक्सेसर की उम्मीद कर रहे फैंस को एक सरप्राइज मिल सकता है. यह कैरेक्टर, जिसे अब आयरन थिंग कहा जाता है, असल में खुद स्टार्क है, जो आने वाले कॉमिक-बुक इवेंट हल्क वॉर: इनफर्नल रेज में एक मॉन्स्टर जीव में बदलने वाला है.

इस खुलासे ने मार्वल के रीडर्स में दिलचस्पी जगाई है, और नए नाम से यह सवाल उठ रहे हैं कि अपने हाई-टेक आर्मर और इंजीनियरिंग जीनियस के लिए मशहूर सुपरहीरो का क्या होगा. हालांकि, यह कोई नया कैरेक्टर नहीं है, जो आयरन मैन की जगह ले रहा है, और न ही यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में किसी बदलाव का इशारा है. यह मार्वल की कॉमिक-बुक स्टोरीलाइन में टोनी स्टार्क का एक ट्रांसफॉर्मेशन है.

टोनी स्टार्क आयरन थिंग कैसे बना है? आने वाली कहानी में, टोनी स्टार्क को इन्फर्नल हल्क से हार मिलती है, जबकि उसने अपना पावरफुल हेलबस्टर आर्मर पहना हुआ है और उसके पास मार्वल की सबसे बड़ी कॉस्मिक एंटिटी, वन अबव ऑल से जुड़ा एक भाला है. इसके बाद वह इन्फर्नल हल्क के पहले राक्षसी रंगरूटों में से एक बन जाता है, और आयरन मैन से जुड़ा जाना-पहचाना रूप खो देता है. बदले हुए स्टार्क को एक बहुत बड़े, अजीब जीव के रूप में दिखाया गया है, जो हल्क से भी ज़्यादा भारी है, और उसका चेहरा एक सादे ग्रे मास्क से छिपा हुआ है. उसका एडवांस्ड आर्मर अब कैरेक्टर की खासियत नहीं रहा. इसके बजाय, ऐसा लगता है कि इस बदलाव ने उसकी दिमागी काबिलियत को कम कर दिया है और उसकी ताकत को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया है. नए डिजाइन ने आर्टिस्ट निक क्लेन का भी ध्यान खींचा है, जो इस सीरीज पर काम कर रहे हैं. इस बड़ी टीम के बारे में बात करते हुए, क्लेन ने आयरन थिंग को मांस और मांसपेशियों का एक बहुत बड़ा, घिनौना, नसों वाला टुकड़ा बताया, और कहा कि यह इनफर्नल एवेंजर्स में उनका पसंदीदा ड्रॉइंग हो सकता है. आयरन मैन अकेला एवेंजर नहीं है जो बदला है टोनी स्टार्क उन कई जाने-माने मार्वल सुपरहीरो में से एक हैं जिन्हें इन्फर्नल हल्क ने अपने ही राक्षसी रूप में बदल दिया है. इन्फर्नल एवेंजर्स के नाम से मशहूर इस ग्रुप में शामिल हैं. द आयरन थिंग (आयरन मैन): टोनी स्टार्क एक बहुत बड़े जीव में बदल जाते हैं, उनके जाने-पहचाने कवच और रूप की जगह एक राक्षसी शरीर ले लेता है. आर्थ्रोपॉड (स्पाइडर-मैन): पीटर पार्कर एक डरावना मकड़ी जैसा जीव बन जाता है, जिसके पेट से एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा जीव निकलता है.