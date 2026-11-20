'आर्यन मैन' को मिला नया नाम, मार्वल यूनिवर्स ने क्या-क्या किए बदलाव, सुपरहीरो फिल्मों के शौकीन जरूर जानें
ये बदलाव इन्फर्नल हल्क की बिगड़ी हुई सुपरहीरोज की बढ़ती सेना का हिस्सा हैं, जो एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद: मार्वल ने आयरन मैन के लिए एक परेशान करने वाली नई पहचान बताई है, लेकिन टोनी स्टार्क के सक्सेसर की उम्मीद कर रहे फैंस को एक सरप्राइज मिल सकता है. यह कैरेक्टर, जिसे अब आयरन थिंग कहा जाता है, असल में खुद स्टार्क है, जो आने वाले कॉमिक-बुक इवेंट हल्क वॉर: इनफर्नल रेज में एक मॉन्स्टर जीव में बदलने वाला है.
इस खुलासे ने मार्वल के रीडर्स में दिलचस्पी जगाई है, और नए नाम से यह सवाल उठ रहे हैं कि अपने हाई-टेक आर्मर और इंजीनियरिंग जीनियस के लिए मशहूर सुपरहीरो का क्या होगा. हालांकि, यह कोई नया कैरेक्टर नहीं है, जो आयरन मैन की जगह ले रहा है, और न ही यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में किसी बदलाव का इशारा है. यह मार्वल की कॉमिक-बुक स्टोरीलाइन में टोनी स्टार्क का एक ट्रांसफॉर्मेशन है.
टोनी स्टार्क आयरन थिंग कैसे बना है?
आने वाली कहानी में, टोनी स्टार्क को इन्फर्नल हल्क से हार मिलती है, जबकि उसने अपना पावरफुल हेलबस्टर आर्मर पहना हुआ है और उसके पास मार्वल की सबसे बड़ी कॉस्मिक एंटिटी, वन अबव ऑल से जुड़ा एक भाला है.
इसके बाद वह इन्फर्नल हल्क के पहले राक्षसी रंगरूटों में से एक बन जाता है, और आयरन मैन से जुड़ा जाना-पहचाना रूप खो देता है. बदले हुए स्टार्क को एक बहुत बड़े, अजीब जीव के रूप में दिखाया गया है, जो हल्क से भी ज़्यादा भारी है, और उसका चेहरा एक सादे ग्रे मास्क से छिपा हुआ है. उसका एडवांस्ड आर्मर अब कैरेक्टर की खासियत नहीं रहा. इसके बजाय, ऐसा लगता है कि इस बदलाव ने उसकी दिमागी काबिलियत को कम कर दिया है और उसकी ताकत को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया है.
नए डिजाइन ने आर्टिस्ट निक क्लेन का भी ध्यान खींचा है, जो इस सीरीज पर काम कर रहे हैं. इस बड़ी टीम के बारे में बात करते हुए, क्लेन ने आयरन थिंग को मांस और मांसपेशियों का एक बहुत बड़ा, घिनौना, नसों वाला टुकड़ा बताया, और कहा कि यह इनफर्नल एवेंजर्स में उनका पसंदीदा ड्रॉइंग हो सकता है.
आयरन मैन अकेला एवेंजर नहीं है जो बदला है
टोनी स्टार्क उन कई जाने-माने मार्वल सुपरहीरो में से एक हैं जिन्हें इन्फर्नल हल्क ने अपने ही राक्षसी रूप में बदल दिया है. इन्फर्नल एवेंजर्स के नाम से मशहूर इस ग्रुप में शामिल हैं.
द आयरन थिंग (आयरन मैन): टोनी स्टार्क एक बहुत बड़े जीव में बदल जाते हैं, उनके जाने-पहचाने कवच और रूप की जगह एक राक्षसी शरीर ले लेता है.
आर्थ्रोपॉड (स्पाइडर-मैन): पीटर पार्कर एक डरावना मकड़ी जैसा जीव बन जाता है, जिसके पेट से एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा जीव निकलता है.
द वॉर डेड (कैप्टन अमेरिका): स्टीव रोजर्स को एक क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसे चार मरे हुए सैनिक ले जा रहे हैं.
एबन स्फिंक्स (कैप्टन मार्वल): कैरल डैनवर्स खोपड़ी जैसे चेहरे वाला, पक्षी जैसा रूप लेती है.
एंगलर (जुबली): जुबली एनर्जी से बनी एक चमकती हुई चीज में बदल जाती है.
डियाबोली एक्स मशीना (विजन): विजन एक बड़ा दिमाग बन जाता है, जो बिना चेहरे वाले रोबोटिक शरीर के अंदर होता है, जिसमें बीच में एक खास आंख और पंख होते हैं.
ये बदलाव इन्फर्नल हल्क की बिगड़ी हुई सुपरहीरोज की बढ़ती सेना का हिस्सा हैं, जो एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसके नतीजे बड़े मार्वल यूनिवर्स पर पड़ सकते हैं.
हल्क वॉर: इन्फर्नल रेज कब रिलीज होगा?
हल्क वॉर: इन्फर्नल रेज एक पांच-इश्यू वाली कॉमिक-बुक सीरीज है, जिसे फिलिप कैनेडी जॉनसन ने लिखा है और निक क्लेन ने इलस्ट्रेट किया है. इस क्रिएटिव जोड़ी ने पहले द इन्फर्नल हल्क पर एक साथ काम किया था.
पहला इश्यू 3 फरवरी, 2027 को कॉमिक-बुक स्टोर्स में आने वाला है. मार्वल की फरवरी 2027 की लिस्टिंग के अनुसार, कहानी में मैनहट्टन को खतरनाक जीवों की एक सेना से खतरा होगा, जिसमें इन्फर्नल हल्क अपने गिरे हुए एवेंजर्स और एक प्लान के बारे में बताएगा जो पृथ्वी पर जीवन बदल सकता है. एक नया ग्रे हल्क भी इस लड़ाई में शामिल होगा, और यह बड़ी लड़ाई मार्वल यूनिवर्स की किस्मत तय करेगी.
क्या इसका मतलब यह है कि MCU में आयरन मैन को रिप्लेस किया जा रहा है?
नहीं, आयरन थिंग मार्वल की कॉमिक-बुक यूनिवर्स में एक डेवलपमेंट है और इसका MCU की फिल्म या टेलीविजन स्टोरीलाइन से कोई कनेक्शन नहीं है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने MCU में टोनी स्टार्क का रोल किया था, अब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स: डूम्सडे में वापसी करने वाले हैं , हालांकि इस बार वे डॉक्टर डूम का रोल करेंगे. यह फिल्म 18 दिसंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है.