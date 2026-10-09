'मरते-मरते मुझे परेशान कर गया', दिवगंत एक्टर नाना पाटेकर पर फूटा तनुश्री दत्ता का गुस्सा, वीडियो में कहे अपशब्द
तनुश्री दत्ता ने मीटू मूमेंट के दौरान नाना पाटेकर पर गंभीर आराेप लगाए थे, लेकिन एक्ट्रेस के मुताबिक उन्हें न्याय नहीं मिला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 11:59 AM IST
हैदराबाद: वेटरन एक्टर नाना पाटेकर का बीती 8 अक्टूबर की तड़के निधन हो गया था. उन्हें रात को कार्डियक अरेस्ट आया था. नाना के जाने से पूरा देश सदमे में है. मनोरंजन, खेल, राजनीति और बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियों ने एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी है. दूसरी तरफ आशिक बनाया फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर है.
आपको बता दें, अनु मीटू मूमेंट के दौरान नाना पाटकेर पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. हालांकि नाना के खिलाफ ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ. तनु ने नाना के निधन पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उनकी मौत के दिन को एक अजीब दिन बताया था. अब एक्ट्रेस ने एक और वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में तनु ने दिवगंत एक्टर के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल किया है.
'लोग अंधे हो गए हैं क्या'
तनु ने अपने वीडियो में कहा, वैसे इतनी रात को लाइव आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो निगेटिविटी मुझे मिल रही है ना, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं. हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है. उस इंसान के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं ही जानती हूं'.
'गड़े मुर्दे उखाड़ना भी नहीं चाहती'
तनु ने आगे कहा है, मैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ना भी नहीं चाहती. इसलिए मैंने अपना रिएक्शन बचाकर रखा, ताकि मैं कुछ दिनों बाद अपना रिएक्शन दूं, लेकिन जो मर गया है, इसका मतलब यह है नहीं है कि उसने जो गलत काम किए हैं, वो सारे मिट जाते हैं. जिसने कितने लोगों को परेशान किया है, वो क्या खाता बंद हो जाता है.
'भगवान भी माफ नहीं करते'
तनु वीडियो में आगे कहती हैं, लोग कह रहे हैं माफ कर देना चाहिए, भगवान भी बिना माफी मांगे माफ नहीं करते हैं. पहले माफी मांगनी पड़ती है. अपने गुनाह कबूलना पड़ता है. आप लोगों को पता है मीटू मूमेंट के बाद से मेरी क्या हालत रही है. मीटू के बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बता दूंगी तो शर्म से पानी-पानी हो जाएंगे.
'मरते-मरते भी ना....'
वीडियो में आगे तनु ने नाना के लिए अपशब्द कहे. एक्ट्रेस ने कहा, मरते-मरते भी ना मुझे परेशान कर गया. मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. जो लोग मेरे खिलाफ निगेटिविटी फैला रहे हैं, मेरी जगह आकर देखो. तुम लोग चार दिन नहीं झेल पाओगे. जो मैंने झेला है 2020 के बाद मेरी जान पर हमले हुए हैं. इस आदमी की वजह से 2020 से मेरा जीना दुश्वार हो गया.
'ग्रुप के जरिए परेशान किया'
तनु वीडियो में आगे बता रही हैं, इसने मुझे अकेले नहीं बल्कि ग्रुप बनाकर भी परेशान किया है. तनु ने एक्टर को डॉन मान्या सुर्वे का कजिन बताया है. इसके बाद तनु ने एक्टर का सीधा नाम लिया और उनके बारे में अपशब्द कहे. एक्ट्रेस ने कहा, मैं काली मंदिर में जाकर रोया करती थी. यह बॉलीवुड माफिया का एक हिस्सा था.
बता दें, साल 2008 में तनु ने नाना पर फिल्म 'होर्न ओके प्लीज' के सेट से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगाए थे. और साल 2018 में एक्ट्रेस मीटू मूमेंट में सारा किस्सा सुनाया था.