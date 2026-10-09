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'मरते-मरते मुझे परेशान कर गया', दिवगंत एक्टर नाना पाटेकर पर फूटा तनुश्री दत्ता का गुस्सा, वीडियो में कहे अपशब्द

नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता ( IANS/ANI )

हैदराबाद: वेटरन एक्टर नाना पाटेकर का बीती 8 अक्टूबर की तड़के निधन हो गया था. उन्हें रात को कार्डियक अरेस्ट आया था. नाना के जाने से पूरा देश सदमे में है. मनोरंजन, खेल, राजनीति और बिजनेस जगत की दिग्गज हस्तियों ने एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी है. दूसरी तरफ आशिक बनाया फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर है.

आपको बता दें, अनु मीटू मूमेंट के दौरान नाना पाटकेर पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. हालांकि नाना के खिलाफ ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ. तनु ने नाना के निधन पर एक वीडियो पोस्ट किया था और उनकी मौत के दिन को एक अजीब दिन बताया था. अब एक्ट्रेस ने एक और वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में तनु ने दिवगंत एक्टर के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल किया है.

'लोग अंधे हो गए हैं क्या' तनु ने अपने वीडियो में कहा, वैसे इतनी रात को लाइव आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो निगेटिविटी मुझे मिल रही है ना, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती कि लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं. हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है. उस इंसान के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं ही जानती हूं'. 'गड़े मुर्दे उखाड़ना भी नहीं चाहती' तनु ने आगे कहा है, मैं तो गड़े मुर्दे उखाड़ना भी नहीं चाहती. इसलिए मैंने अपना रिएक्शन बचाकर रखा, ताकि मैं कुछ दिनों बाद अपना रिएक्शन दूं, लेकिन जो मर गया है, इसका मतलब यह है नहीं है कि उसने जो गलत काम किए हैं, वो सारे मिट जाते हैं. जिसने कितने लोगों को परेशान किया है, वो क्या खाता बंद हो जाता है. 'भगवान भी माफ नहीं करते'