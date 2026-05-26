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ट्विशा शर्मा केस: एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने बयां किया अपना दर्द, बोलीं- शादी का हमेशा 'खुशहाल अंत' नहीं होता

सेलिना जेटली ने ट्विशा शर्मा की मौत पर वैवाहिक दुर्व्यवहार के मुद्दे पर इमोशनल पोस्ट किया है. आग्रह किया कि वे बेटियों की बात सुनें.

Celina Jaitly and twisha sharma
ट्विशा शर्मा के केस से टूटीं सेलिना जेटली (ANI/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 26, 2026 at 10:25 AM IST

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हैदराबाद: अभिनेत्री सेलिना जेटली ने 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की मौत पर इंस्टाग्राम पर वैवाहिक दुर्व्यवहार के बारे में एक लंबा इमोशनल नोट शेयर किया है. इस संगीन मामले में एक्ट्रेस ने अपना अनुभव भी साझा किया है. एक्ट्रेस ने लिखा शादी हमेशा 'खुशहाल अंत' नहीं होती. अपने पोस्ट में उन्होंने अकेलेपन, भावनात्मक पीड़ा और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली हिंसा के बारे में लिखा और कहा कि शर्मा के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है.

हाल के दिनों में शर्मा की मौत का मामला काफी चर्चा में रहा है. उनके परिवार ने उनके पति और सास पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. सेलिना ने इस मामले को घरेलू हिंसा की सच्चाई से जोड़ा और अपने अकेलेपन और भावनात्मक पीड़ा के अनुभव का भी जिक्र किया. उच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली एम्स की एक टीम द्वारा किए गए दूसरे पोस्टमार्टम के बाद, शर्मा का अंतिम संस्कार रविवार को उनकी मृत्यु के 12 दिन बाद किया गया.

सेलिना जेटली का ट्विशा शर्मा पर पोस्ट

पिछले साल नवंबर में, सेलिना ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा, क्रूरता और छल का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया और मुआवजे के तौर पर 50 करोड़ रुपये की मांग की थी. उन्होंने अपने दोनों बेटों विंस्टन और विराज से दूर रहने के कारण होने वाली भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में भी खुलकर बात की है.

अपने नोट में, सेलिना ने शर्मा को एक शिक्षित, प्रतिभाशाली युवती के रूप में वर्णित किया, जिसका जीवन दुर्व्यवहार, अलगाव, भावनात्मक पीड़ा और बंद दरवाजों के पीछे हिंसा से घिरा हुआ था.

उन्होंने इस मामले को लेकर चल रही सार्वजनिक चर्चा का भी जिक्र करते हुए लिखा, 'और जबकि उनकी अस्थियां अभी ठंडी भी नहीं हुई हैं, जबकि उनका शोक संतप्त परिवार अपनी बेटी के लिए जवाब, पोस्टमार्टम और न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं पौधों को पानी न दिए जाने को लेकर हो रही बातचीत ने इस त्रासदी को अपनी आंखों के सामने घटते देख रहे कई लोगों को परेशान कर दिया है'.

उन्होंने कहा कि यह मामला दुर्व्यवहार की भयावह सच्चाई को दर्शाता है, जहां महिलाओं की पीड़ा इतनी सामान्य हो जाती है कि धीरे-धीरे उनके आसपास के लोगों के लिए उनका दर्द मायने रखना बंद कर देता है.

उन्होंने आगे कहा, 'शादी हमेशा खुशहाल अंत नहीं होता' और बताया कि हिंसा का सबसे अकेलापन भरा रूप कभी-कभी वह होता है जिसे कोई नहीं देखता. उन्होंने लिखा कि दुर्व्यवहार केवल चोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि कभी-कभी यह अलगाव, धीरे-धीरे अपनी दुनिया से अलग हो जाने, बिना परिवार या सहारे के किसी अनजान जगह पर रहने, समस्या की जड़ महसूस करने, या बंद दरवाजों के पीछे अपमान सहने का रूप ले लेता है, जबकि दुनिया मानती है कि जीवन सुंदर है.

सेलिना ने अपनी स्थिति के बारे में भी बात की. उन्होंने लिखा, 'मेरे मामले में, मेरे माता-पिता पहले ही गुजर चुके थे, मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं थी, और सबसे बढ़कर, मेरे तीन छोटे बच्चे थे'.

अभिनेत्री ने कहा कि वह जरूरत से ज्यादा समय तक वहां रहीं क्योंकि उनका मानना ​​था कि परिवार को एक साथ रखना ही सही था और वह नहीं चाहती थीं कि उनके बच्चों को कष्ट सहना पड़े.

उसने बताया कि उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं था और उसे यह स्वीकार करने में शर्म आती थी कि वह कितनी अकेली हो गई है और उसने आगे कहा कि समय के साथ अकेलापन गहराता जाता है, दीवारें खामोश और भारी होती जाती हैं, और दिन धुंधले होते जाते हैं जब तक कि व्यक्ति अपनी ही वास्तविकता पर संदेह करने लगता है.

अपने नोट के अंत में उन्होंने लिखा, 'आप खुद को यह समझाने लगते हैं कि जीवित रहना ही जीना है'. आगे कहा, 'ट्विशा शर्मा के परिवार और बंद दरवाजों के पीछे पीड़ा सहने वाली हर महिला के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. माता-पिता, दोस्तों और परिवार वालों, अगर आपकी बेटी आपसे संपर्क करे, तो उसे वापस ले आइए'. एक्ट्रेस ने नोट के आखिरी में लिखा, उन्हें अपनी बेटी को बर्बाद करने नहीं देना चाहिए'.

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