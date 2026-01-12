ETV Bharat / entertainment

रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने पर 'मर्दानी 3' का ट्रेलर रिलीज, रोंगटे खड़े कर देगा 'शिवानी रॉय' का अंदाज

मर्दानी 3 का ट्रेलर रिलीज ( Film Poster )

हैदराबाद: रानी मुखर्जी ने आज 12 जनवरी को इंडियन सिनेमा में अपने तीन दशक पूरे कर लिए हैं. साल 1996 में रानी ने फिल्मों में कदम रखा था और उनका सफर आज भी जारी है. इस मौके पर आज उनकी क्राइम एक्शन फिल्म मर्दानी 3 का धांसू और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर रिलीज हुआ है. रानी मुखर्जी एक बार फिर अपने शिवानी शिवाजी रॉय वाले कड़क पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आ रही हैं. मर्दानी 3 का ट्रेलर दर्शकों को बेचैन करने वाला है. रानी ने एक बार फिर अपने अभिनय से अपने फैंस को चौंका दिया है. ट्रेलर देख कांप उठेगी रूह मर्दानी 3 का ट्रेलर तकरीबन सवा तीन मिनट का है, जिसकी शुरुआत ही डराने वाली है. एक बच्ची अपने दोस्तों संग हाइड एंड सीक खेलती हैं कि इतने में उसका अपहरण हो जाता है. फिर स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आती है कि हर हफ्ते देश की कई बच्चियों लापता हो रही हैं. फिर कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू होती है, जहां से दो छोटी बच्चियां खेलते समय किडनैप हो गईं.