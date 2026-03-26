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मर्दानी 3 OTT रिलीज: जानें कब और कहां देखें रानी मुखर्जी की एक्शन क्राइम फिल्म

मर्दानी 3 OTT रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब रानी मुखर्जी स्टारर एक्शन क्राइम फिल्म 'मर्दानी 3' आखिरकार ओटीटी पर आ रही है, जिससे फैंस को रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी रॉय के अपने दमदार किरदार में दोबारा देखने का एक और मौका मिलेगा, अगर आपने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा, या इस रोमांचक क्राइम ड्रामा को दोबारा देखना चाहते हैं, तो यहां आपको इसके बारे में सब कुछ बताया गया है. कब और कहां देखें मर्दानी 3? रानी मुखर्जी की क्राइम थ्रिलर 27 मार्च, 2026 को प्रीमियर के लिए तैयार है. यह रिलीज बॉलीवुड के स्टैंडर्ड रिलीज समय का फॉलो कर रही है और फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ सप्ताह बाद ओटीटी पर आ रही है. मर्दानी 3 सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के पास फिल्म के पोस्ट-थिएट्रिकल डिजिटल राइट्स हैं, जिससे यह एकमात्र आधिकारिक प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां दर्शक फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं.