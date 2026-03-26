मर्दानी 3 OTT रिलीज: जानें कब और कहां देखें रानी मुखर्जी की एक्शन क्राइम फिल्म
रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद ओटीटी पर आ रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 3:06 PM IST
हैदराबाद: सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब रानी मुखर्जी स्टारर एक्शन क्राइम फिल्म 'मर्दानी 3' आखिरकार ओटीटी पर आ रही है, जिससे फैंस को रानी मुखर्जी को शिवानी शिवाजी रॉय के अपने दमदार किरदार में दोबारा देखने का एक और मौका मिलेगा, अगर आपने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा, या इस रोमांचक क्राइम ड्रामा को दोबारा देखना चाहते हैं, तो यहां आपको इसके बारे में सब कुछ बताया गया है.
कब और कहां देखें मर्दानी 3?
रानी मुखर्जी की क्राइम थ्रिलर 27 मार्च, 2026 को प्रीमियर के लिए तैयार है. यह रिलीज बॉलीवुड के स्टैंडर्ड रिलीज समय का फॉलो कर रही है और फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग आठ सप्ताह बाद ओटीटी पर आ रही है. मर्दानी 3 सिर्फ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के पास फिल्म के पोस्ट-थिएट्रिकल डिजिटल राइट्स हैं, जिससे यह एकमात्र आधिकारिक प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां दर्शक फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं.
भारत और वर्ल्डवाइड
यह फिल्म भारत और विश्व स्तर पर एक साथ स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा जा सके. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अधिकांश बड़ी फिल्मों की तरह, इसमें भी कई भाषाओं के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें हिंदी और क्षेत्रीय दर्शकों के लिए डब किए गए वर्जन शामिल हैं.
फिल्म की कहानी
लोकप्रिय 'मर्दानी' सीरीज की तीसरी कड़ी कहानी को एक गहरे और अधिक जटिल स्तर पर ले जाती है. कहानी शिवानी शिवाजी रॉय के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बड़े पैमाने पर मानव तस्करी नेटवर्क की जांच करती है और पहले से कहीं अधिक सरल और खतरनाक क्राइम सिस्टम से निपटती है.
27 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली 'मर्दानी 3' इस सप्ताह OTT वॉचलिस्ट पर छा जाने के लिए तैयार है. चाहे आप क्राइम थ्रिलर के फैंस हों या सशक्त महिला प्रधान कहानियों के, यह फिल्म आपका ध्यान आकर्षित करने लायक है. रानी मुखर्जी के फैंस के लिए यह फिल्म एक शानदार ऑनलाइन ट्रीट होने जा रही है. बता दें, फिल्म मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है.