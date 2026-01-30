ETV Bharat / entertainment

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: 'बॉर्डर 2' के आगे पस्त हुई रानी मुखर्जी की फिल्म, क्या तोड़ पाएगी फ्रेंचाइजी का रिकॉर्ड?

रानी मुखर्जी एक दमदार और निडर शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में बड़े पर्दे पर वापस आ गई हैं. सफल मर्दानी फ्रेंचाइज की तीसरी कड़ी होने के नाते, 'मर्दानी 3' दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर रहा है. अपनी दमदार कहानी के लिए जानी जाने वाली यह फ्रेंचाइजी एक बार फिर एक छाप छोड़ने के लिए तैयार है.

हैदराबाद: रानी मुखर्जी की कॉप क्राइम थ्रिलर फिल्म 'मर्दानी 3' शुक्रवार, 30 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही है. रिलीज से पहले जबरदस्त चर्चा के बावजूद, फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर सनी देओल की बॉर्डर 2 के साथ क्लैश का असर पड़ा है. हालांकि, शुरुआती दर्शकों का रिएक्शन काफी हद तक पॉजिटिव रहा है, जिससे वीकेंड में ग्रोथ की उम्मीद है.

फिल्म में रानी मुखर्जी एक ऐसे रोल में लीड कर रही हैं जो सालों से आइकॉनिक बन गया है. रानी मुखर्जी एक बार फिर शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में नजर आई हैं, जो अपराध और अन्याय के खिलाफ अपने निडर रुख के लिए मशहूर हो चुकी है.

'मर्दानी 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

दर्शकों से काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद, 'मर्दानी 3' ने सिनेमाघरों में धीमी गति से शुरुआत की है. क्राइम थ्रिलर फिल्म को शुरुआती घंटों में कम दर्शक मिले हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने लगभग 2.81 करोड़ की कमाई की है. ये आंकड़े 30 जनवरी शाम 8 बजे तक दर्ज की गई कमाई पर आधारित हैं. रात के शो से अंतिम ओपनिंग-डे टोटल निर्धारित होने की उम्मीद है.

बॉक्स ऑफिस क्लैश

ट्रेड एनालिस्ट को फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि पहली दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं. हालांकि, 'मर्दानी 3' ऐसे समय में आई है जब बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, जिससे टिकट विंडो पर मुकाबला और भी बढ़ गया है. 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते पूरे कर लिए हैं और इन 7 दिनों में सनी देओल की फिल्म ने 244.97 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है.

'मर्दानी 3' वर्सेज फ्रेंचाइजी

पिछले कुछ सालों में फ्रेंचाइजी की ओपनिंग-डे परफॉर्मेंस को देखें तो मर्दानी 2 (2019) की शुरुआत अच्छी रही, जिसने पहले दिन 3.80 करोड़ रुपये कमाए. सैकनिल्क के मुताबिक, ओरिजिनल मर्दानी (2014) भी ज्यादा पीछे नहीं थी, जिसका ओपनिंग-डे कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपये था. इसकी तुलना में, मर्दानी 3 वर्तमान में पिछली फ्रेंचाइजी से पीछे चल रही है और अभी तक मर्दानी या मर्दानी 2 के पहले दिन के आंकड़े को पार करने में कामयाब नहीं हुई है.