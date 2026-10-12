मराठी अभिनेत्री मधु कांबीकर का निधन, लावणी कलाकार ने नाना पाटेकर की मां का निभाया था किरदार
मराठी अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई: मराठी फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. मशहूर एक्ट्रेस और लावणी कलाकार दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर की मां का किरदार निभाने वाली मधु कांबीकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं. मुध कांबीकर का 12 अक्टूबर को पुणे में निधन हो गया है. लंबे समय से बीमार चल रही मधु कांबीकर ने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. मराठी फिल्मों, थिएटर और टेलीविजन में अपने काम के लिए मशहूर कांबीकर ने अपनी एक्टिंग और लावणी परफॉर्मेंस से अपनी अलग पहचान बनाई थी. लावणी और मराठी सिनेमा में अपने काम के अलावा, उन्होंने कई नाटकों में भी अभिनय किया था.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लावणी कलाकार के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में इस अनुभवी कलाकार को श्रद्धांजलि दी और फिल्मों में उनके किरदारों और मराठी मनोरंजन जगत में उनके योगदान को याद किया.
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "दिग्गज अभिनेत्री मधु कांबीकर के निधन की खबर बहुत दुखद है. उन्होंने फिल्मों, लोक थिएटर, कमर्शियल थिएटर और टीवी सीरियलों में कई अहम भूमिकाएं निभाईं. 'हेच माझा माहेर', 'रघुमैना', 'एक होता विदूषक', 'झपटलेला', 'देबू' और 'येऊ का घरात' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शक हमेशा याद रखेंगे. अभिनय और नृत्य का बेहतरीन तालमेल बिठाकर, उन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी लोक कलाओं को लोकप्रिय बनाने की लगातार कोशिश की. चार दशकों से भी ज्यादा समय तक कला के क्षेत्र में सक्रिय रहकर उन्होंने मराठी मनोरंजन जगत को समृद्ध किया. उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हम उनके परिवार और प्रशंसकों के दुख में शामिल हैं. ओम शांति.'
ज्येष्ठ अभिनेत्री मधू कांबीकर जी यांच्या निधनाचे वृत्त अतिशय दुःखद आहे. चित्रपट, लोकनाट्य, व्यावसायिक रंगभूमी आणि दूरदर्शन मालिकांमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या. ‘हेच माझं माहेर’, ‘राघुमैना’, ‘एक होता विदूषक’, ‘झपाटलेला’, ‘डेबू’ आणि ‘येऊ का घरात’ यांसारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या चिरस्मरणात राहतील. अभिनय आणि नृत्य यांचा सुरेख मेळ साधत त्यांनी ग्रामीण जीवनाशी जोडलेल्या लोककलेला लोकप्रिय करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले. चार दशकांहून अधिक काळ कलाक्षेत्रात सक्रिय राहून त्यांनी मराठी मनोरंजनविश्व समृद्ध केलं, त्याचं हे योगदान कायम स्मरणात राहील. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि चाहत्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. ॐ शांती 🙏— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 12, 2026
मधु कांबीकर को डायरेक्टर राजदत्त की फिल्म शापित से असली पहचान मिली. उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए, जिनमें कॉमेडी और इमोशनल रोल शामिल थे. मधु कांबीकर ने अपनी लावणी परफॉर्मेंस और सहज, शानदार एक्टिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. उन्होंने कई फिल्मों में मां और सास के किरदार निभाए हैं.
बता दें, वह पिछले कुछ सालों से स्ट्रोक के असर से जूझ रही थीं. स्ट्रोक के बाद उनकी सेहत और बिगड़ गई. फिर, 27 नवंबर 2016 को मधु कांबीकर की जिंदगी में एक संकट आया. इस घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. मधु कांबीकर एक शो में परफॉर्म कर रही थीं. वह मुंबई के माटुंगा में यशवंत नाट्यमंदिर में आयोजित लावण्य संगीत कार्यक्रम में डांस परफॉर्मेंस दे रही थीं.
वह 12 साल के लंबे अंतराल के बाद स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं. लेकिन, परफॉर्मेंस के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. वह अस्वस्थ महसूस करने लगीं. फिर भी, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं रोकी. वह पूरे दृढ़ संकल्प के साथ परफॉर्म करती रहीं. इसके बाद, वह मेकअप रूम में चली गईं. वहां उनकी हालत और बिगड़ गई और उन्हें स्ट्रोक आ गया. उनका दाहिना हाथ सुन्न हो गया. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. अपनी बीमारी के कारण मधु कांबीकर को एक्टिंग की दुनिया से दूर होना पड़ा.
मधु कांबीकर को 2018 के जी चित्र गौरव अवार्ड्स समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था. हालांकि, बीमारी के कारण वह खुद अवार्ड लेने के लिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं. उनकी बहू, शीतल जाधव ने उनकी तरफ से यह अवार्ड स्वीकार किया था.