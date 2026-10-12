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मराठी अभिनेत्री मधु कांबीकर का निधन, लावणी कलाकार ने नाना पाटेकर की मां का निभाया था किरदार

मधु कांबीकर ( ANI )

मुंबई: मराठी फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर सामने आई है. मशहूर एक्ट्रेस और लावणी कलाकार दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर की मां का किरदार निभाने वाली मधु कांबीकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं. मुध कांबीकर का 12 अक्टूबर को पुणे में निधन हो गया है. लंबे समय से बीमार चल रही मधु कांबीकर ने 73 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. मराठी फिल्मों, थिएटर और टेलीविजन में अपने काम के लिए मशहूर कांबीकर ने अपनी एक्टिंग और लावणी परफॉर्मेंस से अपनी अलग पहचान बनाई थी. लावणी और मराठी सिनेमा में अपने काम के अलावा, उन्होंने कई नाटकों में भी अभिनय किया था.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लावणी कलाकार के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट में इस अनुभवी कलाकार को श्रद्धांजलि दी और फिल्मों में उनके किरदारों और मराठी मनोरंजन जगत में उनके योगदान को याद किया.

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "दिग्गज अभिनेत्री मधु कांबीकर के निधन की खबर बहुत दुखद है. उन्होंने फिल्मों, लोक थिएटर, कमर्शियल थिएटर और टीवी सीरियलों में कई अहम भूमिकाएं निभाईं. 'हेच माझा माहेर', 'रघुमैना', 'एक होता विदूषक', 'झपटलेला', 'देबू' और 'येऊ का घरात' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शक हमेशा याद रखेंगे. अभिनय और नृत्य का बेहतरीन तालमेल बिठाकर, उन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़ी लोक कलाओं को लोकप्रिय बनाने की लगातार कोशिश की. चार दशकों से भी ज्यादा समय तक कला के क्षेत्र में सक्रिय रहकर उन्होंने मराठी मनोरंजन जगत को समृद्ध किया. उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. हम उनके परिवार और प्रशंसकों के दुख में शामिल हैं. ओम शांति.' मधु कांबीकर को डायरेक्टर राजदत्त की फिल्म शापित से असली पहचान मिली. उन्होंने पर्दे पर कई तरह के किरदार निभाए, जिनमें कॉमेडी और इमोशनल रोल शामिल थे. मधु कांबीकर ने अपनी लावणी परफॉर्मेंस और सहज, शानदार एक्टिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है. उन्होंने कई फिल्मों में मां और सास के किरदार निभाए हैं.