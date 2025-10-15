ETV Bharat / entertainment

पहला आदिवासी फिल्म फेस्टिवल: रांची में आदिवासी सिनेमा की नई पहचान, दूसरे दिन भी दिखाई गई कई बेहतरीन फिल्में

रांची: राजधानी रांची में 14 से 16 अक्टूबर तक चल रहे पहले आदिवासी फिल्म फेस्टिवल ने सिनेमा की दुनिया में एक नई पहल की है. फेस्टिवल के दूसरे दिन भी दर्शकों और फिल्मप्रेमियों की उत्साहपूर्ण भीड़ देखने को मिली. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए फिल्म निर्देशक, निर्माता और कलाकारों ने आदिवासी जीवन, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित फिल्मों के जरिए अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत की.

फेस्टिवल में दिखाए गए फिल्मों में विविध भाषाओं और विषयों का अनोखा संगम देखने को मिला. महाराष्ट्र की कोकणी भाषा में बनी फीचर फिल्म खद्मोद (निर्देशक मेघराज मल्लीनाथ) ने दर्शकों को गहरे सामाजिक संदेश से जोड़ा, वहीं मध्यप्रदेश की बन्धुआ (निर्देशक शोभित जैन) ने श्रम और सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाए.

फिल्म के बारे में जानकारी देते कलाकार (ईटीवी भारत)

झारखंड से जुड़ी नागपुरी फिल्म सेलेस्टिना और लॉरेंस (निर्देशक विक्रम कुमार) को दर्शकों की विशेष सराहना मिली. वहीं, जूरी चयनित फिल्म एडपा काना (निर्देशक निरंजन कुमार कुजूर) और सोंधायनी (निर्देशक सेरल मुर्मू) ने स्थानीय जीवन और लोककथाओं को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया.

दूसरे दिन प्रदर्शित वृत्तचित्रों में पैतकर – विरासत और संघर्ष’ (हेमंत कुमार मुंढी), हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि (डॉ. मार्कस बारला) और सोहराय (रणवीर भगत) जैसी फिल्मों ने झारखंड की कला, परंपरा और जनजीवन को जीवंत किया. रुखु मतिर दुखु माझी (सौमनाथ मोंडल) और मावड़ी पत्‍ता जैसी फिल्मों ने पूर्वी भारत के लोकजीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा.

लघु कथाओं की श्रेणी में झारखंड की पलाश (उपेंद्र साहू) और हेंडे सोना और ब्लैक गोल्ड (राज मोहन सोरेन) को दर्शकों ने खूब पसंद किया. वहीं मणिपुर की पुइनौ पुइदा (सौतेली मां) और आंध्र प्रदेश की टिपोंग के निशान जैसी फिल्मों ने पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक झलकियों को उभारा.