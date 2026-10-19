मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर हमला: पटना में बोलीं सपना चौधरी- 'हम कलाकारों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जरूरी'
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी पर पटना पहुंचे मनोज तिवारी और सपना चौधरी ने सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : October 19, 2026 at 9:02 PM IST
पटना: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर भोजपुरी अभिनेता सह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, कानून उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली है.
अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
मनोज तिवारी ने कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई तय है. जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि महाराष्ट्र के एक पुलिस अधिकारी ने गैंगस्टर को 'सर' कहकर संबोधित किया है, तो सांसद ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया.
"पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है. जिन्होंने भी ऐसा शब्द बोला है, वह पूरी तरह अनुचित है. कानून व्यवस्था के बीच कभी भी इस तरह के सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल ऐसे बड़े अपराधियों के साथ नहीं किया जाना चाहिए." -मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद
राहुल गांधी पर भ्रामक राजनीति का आरोप
इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सड़क पर बेवजह प्रदर्शन करके वह आम आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं. विदेशी ताकतों का सहारा लेकर वह जांच एजेंसियों पर जो राजनीति कर रहे हैं, वह कहीं से भी उचित नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग हाथ में संविधान लेकर लोकतंत्र को बचाने निकले हैं, लेकिन 'तख्ता पलट' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं. उन्होंने चुनौती दी कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, राहुल गांधी उन्हें चुनावी मैदान में हराएं.
"विदेशी ताकतों के सहारे कभी ध्रुव राठी को बुलाया जाता है, तो कभी झूठे आरोप लगाकर प्रदर्शन किया जाता है. राहुल गांधी वरिष्ठ नागरिक हैं. भ्रामक बयानबाजी करने के बजाय उन्हें देश की जनता का दिल जीतना चाहिए." -मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद
सपना चौधरी ने क्या कहा?
पटना पहुंची मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी की घटना पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की. सपना चौधरी ने कहा कि, निश्चित तौर पर टाइगर श्रॉफ पर हमला होना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है. हम कलाकारों को भी अपनी सुरक्षा की हमेशा चिंता रहती है.
"देश में कहीं ना कहीं सभी कलाकारों की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल होना चाहिए. यह चिंता का विषय है. हम कलाकारों को सुरक्षा की जरूरत है." -सपना चौधरी, हरियाणवी डांसर
बिहार को बताया पूरी तरह सुरक्षित
जब पत्रकारों ने सपना चौधरी से सवाल किया कि क्या वह बिहार आकर खुद को सुरक्षित समझती हैं, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार में कोई दिक्कत नहीं है. वह यहां पूरी तरह सुरक्षित हैं. क्योंकि यहां का शासन और प्रशासन बहुत ठीक है.
पटना के डांडिया नाइट में लेंगी हिस्सा
सपना चौधरी ने बताया कि वह पटना पहली बार नहीं आई हैं, बल्कि कई बार आकर यहां कार्यक्रम कर चुकी हैं. यहां के दर्शकों का प्यार उन्हें बार-बार खींच लाता है. वह यहां मिलर स्कूल मैदान पर आयोजित एक निजी कंपनी के डांडिया नाइट कार्यक्रम में भाग लेंगी.
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