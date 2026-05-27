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डॉन 3 कंट्रोवर्सी: रणवीर सिंह पर लगे बैन पर मनोज बाजपेयी का बयान, बोले- मैं तो बस इतना कह सकता हूं

अभिनेता ने आगे कहा, 'लेकिन हम सहकर्मी या फिल्म जगत के साथी होने के नाते बस यही कह सकते हैं कि हमें उम्मीद है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा'. उनके शांत और संतुलित जवाब ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है, खासकर रणवीर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच कथित मनमुटाव को लेकर चल रही बहस के बीच.

मनोज ने बीते मंगलवार को अपनी आगामी फिल्म 'गवर्नर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान इस मामले पर बात की. मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेता ने स्पष्ट किया कि इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों को इस मुद्दे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही पता चल रहा है और उन्हें विवाद की पूरी जानकारी नहीं है. मनोज ने बातचीत के दौरान कहा, 'मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, वे सब इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर पढ़ रहे हैं और हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है'.

हैदराबाद: अभिनेता मनोज बाजपेयी ने रणवीर सिंह और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से रणवीर के कथित बाहर निकलने के बाद FWICE द्वारा रणवीर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने के बाद यह मुद्दा हाल ही में फिल्म उद्योग में सबसे चर्चित विषयों में से एक बन गया.

क्या है मामला?

खबरों के मुताबिक, फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने एफडब्ल्यूआईसीई से तब संपर्क किया जब रणवीर कथित तौर पर डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले फिल्म छोड़कर चले गए थे. खबरों में यह भी दावा किया गया है कि इस वजह से फिल्म को करीब 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

FWICE के अध्यक्ष अशोक पंडित ने बाद में बताया कि संस्था ने रणवीर को इस मामले पर बातचीत के लिए कई नोटिस भेजे थे. हालांकि, खबरों के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. रणवीर ने बाद में ईमेल के जरिए जवाब देते हुए कहा कि यह मामला अनुबंध से जुड़ा है और FWICE के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. इस विवाद ने फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग राय पैदा कर दी है. इससे पहले, फिल्म निर्माता संजय गुप्ता ने भी एक प्रमुख अभिनेता पर प्रतिबंध लगाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ऐसे कदम अंततः फिल्म सेट पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं.

इसी बीच, मनोज बाजपेयी ने 'गवर्नर' का ट्रेलर जारी किया, जो 1990 के दशक के भारत के वित्तीय संकट से प्रेरित एक राजनीतिक-आर्थिक ड्रामा है. ट्रेलर उस दौर की तनावपूर्ण और दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश करता है, जब देश कथित तौर पर दिवालियापन के कगार पर था. मनोज फिल्म में आरबीआई गवर्नर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पूर्व आरबीआई गवर्नर एस. वेंकिटारमनन से प्रेरित है, हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

ट्रेलर में भारत के आर्थिक संघर्षों, जन आक्रोश और उन प्रमुख सुधारों को दर्शाया गया है, जिन्होंने बाद में देश के भविष्य को बदल दिया. गहन दृश्यों और दमदार अभिनय से भरपूर, गवर्नर भारतीय इतिहास के एक अनछुए अध्याय को प्रदर्शित करने का वादा करती है. चिन्मय मंडलेकर द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित इस फिल्म में अमित त्रिवेदी का संगीत और जावेद अख्तर के गीत हैं. गवर्नर 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.