बिहार चुनाव से पहले राजनीति में शामिल हुए मनोज बाजपेयी? वीडियो हुआ वायरल, जानें क्या है असली सच्चाई
बिहार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. क्या है उस वीडियो की सच्चाई
Published : October 17, 2025 at 7:55 AM IST
मुंबई: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे पास आ रहा है, वैसे-वैसे चुनावी जंग और भी तीखी और रंगीन होती जा रही है. राजनीति पार्टियां जनता को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं. ऐसे में एक सोशल मीडिया बॉलीवुड एक्टर और पद्मश्री से सम्मानित मनोज बाजपेयी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक राजनीति पार्टी का समर्थन करते दिख रहे हैं. इस वायरल वीडियो ने सभी के होश उड़ा दिया है. इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं.
चार बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे एक्टर मनोज बाजपेयी का बिहार चुनाव से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर मनोज बाजपेयी ने प्रतिक्रिया भी दी है. वायरल वीडियो में वह बिहार के एक राजनीति पार्टी के समर्थन में प्रचार-प्रसार करते दिख रहे हैं.
इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर साझा किया. हालांकि कुछ समय के बाद इस वीडियो एक्स हैंडल से डिलीट कर दिया गया.
वायरल वीडियो पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन
वीडियो के अनैतिक उपयोग के लिए पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए मनोज बाजपेयी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री (सीएम) उम्मीदवार तेजस्वी यादव के ओरिजिनल ट्वीट का हवाला देते हुए एक लंबा नोट लिखा.
मनोज ने एक्स हैंडल पर वायरल हो वीडियो का लिंक साझा किया है और पोस्ट में लिखा है, 'मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या राज-भक्ति नहीं है. जो वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, वह प्राइम वीडियो के लिए मेरा किया एक विज्ञापन है, जिसे फेक और पैच-एडिट करके बनाया गया है.'
मनोज ने देश की जनता से अपील करते हुए आगे लिखा है, 'मैं इसे साझा करने वाले सभी लोगों से ईमानदारी से अपील करता हूं कि वे इस तरह के तोड़-मरोड़ कर बनाए गए कंटेंट का प्रसार करना बंद करें और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी भ्रामक कंटेंट से न जुड़ें या उसे प्रोत्साहित न करें.'
सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रियाएं तुरंत दीं. एक यूजर ने लिखा है, 'आज के डिजिटल युग में, डीपफेक और भ्रामक एडिटिंग हर सार्वजनिक हस्ती की प्रतिष्ठा के लिए एक वास्तविक खतरा हैं. किसी पार्टी की निष्ठा तय करने के लिए इस तरह की हेरफेर किए गए कंटेंट पर भरोसा करना, सूचित राजनीतिक विमर्श की नींव को ही कमजोर करता है. हमें इससे बेहतर होना होगा.'
एक ने लिखा है, 'यही कारण है कि मशहूर हस्तियां अपने 'व्यक्तित्व अधिकारों' की रक्षा के लिए अदालतों का रुख कर रही हैं.' एक दूसरे यूजर ने डीपफेक का जिक्र करते हुए लिखा है, 'बिहार में डीपफेक का इस्तेमाल काफी हो रहा है.' अन्य यूजर्स ने भी इस तरह के कंटेंट की निंदा की है.
अपनी व्यक्तित्व की सुरक्षा के लिए इन हस्तियों ने उठाए कदम
हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब किसी सेलिब्रिटी का चेहरा गलत तरीके से चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया है. हाल ही में कई प्रमुख हस्तियों ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कदम उठाए हैं. जैसे, ऋतिक रोशन ने कॉमर्शियल पर्पज के लिए अपनी व्यक्तित्व के लिए अनधिकृत उपयोग (अनऑथराइज्ड यूज) के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त की है. अपनी छवि की रक्षा के लिए कदम उठाने वाले अन्य लोगों में करण जौहर, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार शामिल हैं.