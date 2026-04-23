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मनोज बाजपेयी के बर्थडे पर विपुल अमृतलाल शाह की 'गवर्नर' से फर्स्ट पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर फिल्म का पोस्टर रिलीज होने से यह मौका वाकई और भी खास हो गया है.

Manoj Bajpayee Birthday
मनोज बाजपेयी के बर्थडे पर विपुल अमृतलाल शाह की 'गवर्नर' से फर्स्ट पोस्टर आउट (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 1:31 PM IST

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हैदराबाद: विपुल अमृतलाल शाह ने कई लीक से हटकर फिल्में दी हैं और अब वो एक और दिलचस्प प्रोजेक्ट लेकर आने के लिए तैयार हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक, उनकी आने वाली फिल्म के पोस्टर्स सामने आ गए हैं, जिसमें फिल्म के नाम के साथ-साथ एक रहस्यमयी सस्पेंस भी नजर आ रहा है. 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' नाम की इस फिल्म ने मनोज बाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर अपने पहले पोस्टर के साथ ही लोगों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है.

​बिना ज्यादा कुछ बताए बहुत कुछ कह जाने वाला 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का यह पहला पोस्टर रिवील कर दिया गया है, जिसे चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है. इसमें मनोज बाजपेयी पीछे से नजर आ रहे हैं, जो हाथ में एक सूटकेस लिए कॉरिडोर में चल रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म की टैगलाइन है, "अगर मैं फेल हुआ... तो इंडिया फेल हो जाएगा," जो एक हाई-वोल्टेज लीगल ड्रामा की तरफ इशारा करती है.

एक दूसरे पोस्टर में, एक हरी कुर्सी को हाईलाइट किया गया है, जिस पर टैगलाइंस लिखी हैं, "इंडिया दिवालिया होने की कगार पर है" और "यह सिर्फ कुर्सी नहीं... ज़िम्मेदारी है, यह देश के इर्द-गिर्द बुनी गई एक गंभीर और गहरी कहानी की ओर इशारा करता है. यह फिल्म विपुल अमृतलाल शाह और मनोज बाजपेयी का पहला साथ काम होगा. जब ये दो नेशनल अवॉर्ड विनर्स एक साथ आ रहे हैं, तो वाकई यह एक अलग तरह का सिनेमाई जादू होने वाला है, जो बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है.

मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर फिल्म का पोस्टर रिलीज होने से यह मौका वाकई और भी खास हो गया है. अपनी बेहतरीन एक्टिंग, जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और किरदारों पर अपनी पकड़ के लिए मशहूर मनोज बाजपेयी, इस फिल्म में भी एक यादगार परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने पहले ही अपनी शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है.

'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले बन रही यह फिल्म एक और इंटेंस ड्रामा होने का वादा करती है. इस फिल्म के साथ विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर एक दिलचस्प कहानी लेकर वापस आ रहे हैं. इसके अलावा, फिल्ममेकर का मनोज बाजपेयी के जन्मदिन पर पोस्टर रिलीज करना साउथ इंडस्ट्री के उस ट्रेंड की याद दिलाता है, जहां एक्टर्स के जन्मदिन पर फिल्म की खास झलकियां शेयर की जाती हैं, जो फैंस के लिए इस तारीख को यादगार बना देता है.

विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन वाली फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' को सनशाइन पिक्चर्स द्वारा पेश किया गया है. विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस और चिन्मय मांडलेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं. फिल्म की कहानी सुवेंदु भट्टाचार्जी, सौरभ भरत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखी है. जावेद अख्तर के बोल के साथ, फिल्म का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है.

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