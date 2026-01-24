'बॉर्डर 2' के क्रेज के बीच री-रिलीज हुई ये 15 साल पुरानी फिल्म, पहले दिन की छप्पर फाड़ कमाई, दर्शक जला रहे पटाखे
इस साउथ फिल्म ने अपनी पहले दिन की कमाई से फिल्म ट्रेड एनालिस्ट को चौंका दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' बीती 23 जनवरी को रिलीज हो गई है. 'बॉर्डर 2' ने भार में पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये से खाता खोला है. 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और आने वाले दो हफ्तों तक फिल्म धमाकेदार कमाई करने वाली है. 'बॉर्डर 2' को लेकर देशभर में खूब क्रेज है और इस क्रेज के बीच साउथ सिनेमा से 15 साल पुरानी एक ऐसी फिल्म री-रिलीज हुई है, जिसने अपनी पहले दिन की कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला डाला है.
Mankatha da!♦️ Kingmaker Rampage across theatres 💥🥳 #Mankatha #Mankatha in theatres near you!♠️#AjithKumar @vp_offl @thisisysr @akarjunofficial @trishtrashers @actor_vaibhav @Premgiamaren @AshwinKakumanu @MahatOfficial @andrea_jeremiah @iamlakshmirai @yoursanjali… pic.twitter.com/3xUpjteDOu— Sun Pictures (@sunpictures) January 24, 2026
It’s time to re live Mankatha from today!! Please don’t reveal the climax.. and spoil the experience😁😁😁!! This picture is the மறக்க முடியாத moment during #mankatha shoot!!! Which can never ever happen in the near future!! Hope and wish I am wrong!!! LETS ENJOY MANKATHA pic.twitter.com/zy4eKGF5QU— venkat prabhu (@vp_offl) January 22, 2026
री-रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
बात हो रही है साउथ सुपरस्टार अजित कुमार की एक्शन थ्रिलर फिल्म मनकथा की. मनकथा का निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया था. अजित के करियर की 50वीं फिल्म मनकथा साल 2011 में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क की मानें तो मनकथा ने अपनी री-रिलीज के लिए बुक माय शो पर अकेले तमिल में एडवांस बुकिंग में 2.25 करोड़ रुपये कमाए हैं. मनकथा ने एडवांस बुकिंग की कमाई से थलपति विजय की घिली की री-रिलीज की एडवांस बुकिंग की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मनकथा ने पहले दिन के लिए बुक माय शो पर 1 लाख टिकट सेल किए है. पहले दिन फिल्म का फुटफॉल 50.19 दर्ज हुआ है, जोकि मॉर्निंग शो का है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म मनकथा ने अपनी री-रिलीज के पहले दिन भारत में अनुमानित 4 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है.
It don’t look like a re release!!! Adhey vibe as 2011!! Thanks for the love for #Mankatha #ak #Thala 60% of the crowd watching it for the first time in theatres!!! Go enjoy!!! pic.twitter.com/nGbPzLs4fS— venkat prabhu (@vp_offl) January 23, 2026
Not Tamilnadu ❌— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) January 23, 2026
It's Bangalore, Absolute craze among #Ajithkumar fans for #Mankatha Re-release♥️🔥pic.twitter.com/VsHuZERzn3
दर्शक कर रहे थिएटर्स में सेलिब्रेशन
मनक तमिलनाडु के साथ-साथ कर्नाटक में कमा रही है. कर्नाटक में फिल्म ने पहले दिन 20 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. ऐसा करके मनकथा कर्नाटक में तीसरी सबसे बड़ी कॉलीवुड ओपनर बन गई है. पहले नंबर पर रजनीकांत की पेडय्पा और थलपति विजय की घिली है. बात करें मनकथा के री-रिलीज सेलिब्रेशन की तो अजित के फैंस का जश्न थिएटर्स में देखते ही बन रहा है. अजित के फैंस ने उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया और जमकर सेलिब्रेशन किया. दर्शक अपनी सीट और स्क्रीन के पास जाकर नाच रहे हैं और बाहर खूब पटाखे भी जला रहे हैं.