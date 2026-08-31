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Nepal Floods: सही सलामत घर पहुंचीं 'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस मानसी पारेख, पोस्ट कर लिखा- ये जंग जीतने जैसा...

मानसी पारेख ने घर लौटने की पूरी कहानी अपने पोस्ट में बताई है और सभी का धन्यवाद भी किया है.

Manasi Parekh
मानसी पारेख (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 12:37 PM IST

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हैदराबाद: नेपाल में भारी बाढ़ ने आमजन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. इस भयंकर बाढ़ में कई घर बहकर मिट्टी के ढेर में बदल गए. वहीं, कई लोग बाढ़ के पानी के साथ बहकर मौत के मुंह में समा गए और कई अभी भी लापता हैं. इस बीच भारतीय एक्ट्रेस मानसी पारेख ने अपने चाहनवालों को गुडन्यूज दी है. एक्ट्रेस अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट आई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस की नेपाल में बाढ़ में लापता होने की खबर आई थी, जिसके बाद उनकी फैमिली और फैंस चिंता में डूब गये थे. एक्ट्रेस ने सही सलामत घर लौटने के बाद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में त्रासदी के बारे में बताया है. एक्ट्रेस ने आज 31 अगस्त की सुबह अपनी इंस्टा स्टोरी पर तीन पोस्ट शेयर किए हैं.

Manasi Parekh
मानसी पारेख (Manasi Parekh IG Story)

93 लोगों के साथ लौटीं घर

बता दें, मानसी ईशा फाउंडेशन के 93 लोगों के साथ मुंबई लौटी हैं. यह सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. जब 3-4 दिनों तक इनकी कोई खबर नहीं मिली, तो इनकी फैमिली चिंतित हो गई. अब जब मानसी अपने घर मुंबई लौटीं तो उन्हें देख उनका पूरा परिवार भावुक हो गया. मानसी ने घर पहुंचने के बाद अपने पोस्ट में सबसे पहले फैंस और शुभचिंतकों का आभार जताया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'प्यार, मैसेज, कॉल्स और प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद. पिछले 3-4 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे, चीन से निकलकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना किसी जंग जीतने जैसा था. चीन के न्यालम शहर में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से हमें अपनी बस में 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर हम सड़क के रास्ते चीन से बाहर निकलने का सफर शुरू कर पाए'.

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मानसी पारेख (Manasi Parekh IG Story)

मानसी ने बताई घर लौटने की पूरी कहानी

मानसी ने अपनी दूसरी इंस्टा स्टोरी में लिखा है, 'फिर 40 मील की लंबी बस यात्रा के बाद हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां एक और भूस्खलन हुआ था. हमें वहां से पैदल ही गुजरना पड़ा क्योंकि दूसरी तरफ इंतजार कर रही बसों तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था. एक्ट्रेस अपनी आखिरी इंस्टा स्टोरी पोस्ट में लिखती हैं, ' फिर काठमांडू का सफर हमारी जिंदगी का सबसे ऊबड़-खाबड़ बस सफर था. काठमांडू वहां से 4 घंटे दूर था, लेकिन यह सब इसलिए सही लगा क्योंकि इसका मतलब था मुंबई वापस आना, अपने परिवार के पास पहुंचना और अपनी बेटी को प्यार करना था'.

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मानसी पारेख (Manasi Parekh IG Story)

मानसी पारेख के बारे में

मानसी ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत टीवी से की थी और वह कई बॉलीवुड और गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी हैं. मानसी के फेमस टीवी शो में 'किचन चैंपियन 5', 'सरस्वतीचंद्रा', 'इश्क किल्स', 'जिंदगी का हर रंग... गुलाल', 'साथ निभाना साथिया' और 'कसौटी जिंदगी की' शामिल हैं. मानसी का डेब्यू सीरियल 'कितनी मस्त है जिंदगी' है. फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल 2007 में फिल्म 'लागा चुनरी में दाग' से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद वह 'उरी: सर्जिकल स्ट्राइक' में नजर आईं. उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर कई गुजराती फिल्में भी की हैं. बता दें, गुजराती फिल्म 'कच्छ एक्सप्रेस' में मोंघी की भूमिका के लिए मानसी पारेख को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था.

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