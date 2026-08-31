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Nepal Floods: सही सलामत घर पहुंचीं 'साथ निभाना साथिया' फेम एक्ट्रेस मानसी पारेख, पोस्ट कर लिखा- ये जंग जीतने जैसा...

मानसी पारेख ( ANI )

हैदराबाद: नेपाल में भारी बाढ़ ने आमजन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. इस भयंकर बाढ़ में कई घर बहकर मिट्टी के ढेर में बदल गए. वहीं, कई लोग बाढ़ के पानी के साथ बहकर मौत के मुंह में समा गए और कई अभी भी लापता हैं. इस बीच भारतीय एक्ट्रेस मानसी पारेख ने अपने चाहनवालों को गुडन्यूज दी है. एक्ट्रेस अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट आई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस की नेपाल में बाढ़ में लापता होने की खबर आई थी, जिसके बाद उनकी फैमिली और फैंस चिंता में डूब गये थे. एक्ट्रेस ने सही सलामत घर लौटने के बाद सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में त्रासदी के बारे में बताया है. एक्ट्रेस ने आज 31 अगस्त की सुबह अपनी इंस्टा स्टोरी पर तीन पोस्ट शेयर किए हैं. मानसी पारेख (Manasi Parekh IG Story) 93 लोगों के साथ लौटीं घर बता दें, मानसी ईशा फाउंडेशन के 93 लोगों के साथ मुंबई लौटी हैं. यह सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. जब 3-4 दिनों तक इनकी कोई खबर नहीं मिली, तो इनकी फैमिली चिंतित हो गई. अब जब मानसी अपने घर मुंबई लौटीं तो उन्हें देख उनका पूरा परिवार भावुक हो गया. मानसी ने घर पहुंचने के बाद अपने पोस्ट में सबसे पहले फैंस और शुभचिंतकों का आभार जताया. एक्ट्रेस ने लिखा, 'प्यार, मैसेज, कॉल्स और प्रार्थनाओं के लिए सभी का धन्यवाद. पिछले 3-4 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे, चीन से निकलकर नेपाल बॉर्डर तक पहुंचना किसी जंग जीतने जैसा था. चीन के न्यालम शहर में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से हमें अपनी बस में 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब जाकर हम सड़क के रास्ते चीन से बाहर निकलने का सफर शुरू कर पाए'.