मकर संक्रांति विनर बनीं चिरंजीवी-जीवा की ये फिल्में, 'मेगास्टार' की फिल्म 300 करोड़ के करीब, दूसरी ने 4 दिनों में निकाला बजट

हैदराबाद: मकर संक्रांति 2026 के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का ढेर लग गया, लेकिन कमाई के मामले में ये दो फिल्में दोनों हाथ भरकर कमाने में लगी हैं. इन दोनों फिल्मों ने हफ्तेभर में ही अपनी-अपनी फिल्मों का बजट निकाल लिया है. दोनों ही फिल्में कॉमेडी ड्रामा है और दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है. वहीं, मेगास्टार चिरंजीवी ने तो अपनी फिल्म से अपने लिए बड़ा रिकॉर्ड भी बना लिया है. आइए जानते हैं इन दोनों फिल्मों और इनकी कमाई के बारे में.



पोंगल पर छाई ये तमिल फिल्म



तमिल स्टार जीवा स्टारर तमिल कॉमेडी ड्रामा फिल्म थलाइवर थंबी थलीमेल बीती 15 जनवरी को पोंगल पर रिलीज हुई और आते ही छा गई. हालांकि फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन चार दिनों में फिल्म ने अपना बजट निकाल लिया. सैकनिल्क के अनुसार थलाइवर थंबी थलीमेल की 1.5 करोड़ रुपये से ओपनिंग हुई. अगले ही दिन फिल्म की कमाई में 93.33 फीसदी बढ़ोतरी हुई. फिल्म ने दूसरे दिन 2.9 करोड़ रुपये कमाए, 5.5 करोड़ रुपये (तीसरे दिन) और 5.25 करोड़ रुपये (चौथे दिन) कमाए. 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15.15 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. कहना गलत नहीं होगा कि थलाइवर थंबी थलीमेल 2026 की यह पहली कॉलीवुड हिट बनने जा रही है. शिवाकार्तिकेयन की पराशक्ति (9 दिनों में 49 करोड़ रुपये- बजट 150 करोड़ रुपये) और कार्थी की वा वाथियार भी (5 दिनों में 5.7 करोड़ रुपये) कमाए हैं.