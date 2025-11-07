ETV Bharat / entertainment

एकेडमी म्यूजियम में होगी बस इस भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग, सुपरस्टार ममूटी बोले- गर्व का पल

7 नवंबर को ममूटी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने एक नोट के साथ अपनी फिल्म ब्रमायुगम से अपना एक पोस्टर जोड़ा है. इस पोस्ट को साझा करते हुए ममूटी ने कैप्शन में लिखा है, यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भ्रमयुगम को 12 फरवरी, 2026 को लॉस एंजिल्स में एकेडमी म्यूजियम की 'व्हेयर द फॉरेस्ट मीट्स द सी' फिल्म सीरीज में एकमात्र भारतीय फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. एकेडमी म्यूजियम 'भ्रमयुगम' के पीछे की पूरी टीम के लिए गर्व का एक और पल.'

हैदराबाद: मलयालम सुपरस्टार ममूटी की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'भ्रमयुगम' एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में इंटरनेशनल स्क्रीनिंग के लिए तैयार है. जी हां, ममूटी ने यह खुशी अपने फैंस के साथ साझा की है.

वहीं, ममूटी के शेयर किए गए नोट में लिखा है, '12 फरवरी, 2026 को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में 'ब्रमायुगम' की स्क्रीनिंग होगी. नाइट शिफ्ट स्टूडियो और वाईनॉट स्टूडियो की निर्मित और राहुल सदाशिवन की लिखित और निर्देशित, भ्रमयुगम (2024), लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में प्रदर्शित होगी.'

आगे लिखा है, 'यह स्क्रीनिंग 12 फरवरी, 2026 को एकेडमी म्यूजियम की 'व्हेयर द फॉरेस्ट मीट्स द सी: फोकलोर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड' फिल्म सीरीज के रूप में होगी, जिसका प्रदर्शन 10 जनवरी से 12 फरवरी तक होगा.'

ममूटी और 'भ्रमयुगम' की टीम के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 'भ्रमयुगम' इस कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय फीचर फिल्म है. इस उपलब्धि को कलाकारों, क्रू और भारतीय सिनेमा के लिए गौरव का पल माना जा रहा है क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिल रही है.

'भ्रमयुगम' एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसमें ममूटी, अर्जुन अशोकन और सिद्धार्थ भारतन मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस ब्लैक-एंड-व्हाइट फिल्म ने अपने जीवनकाल में 85 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. ममूटी को इस फिल्म के लिए 55वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कार का भी मिला है. ममूटी को बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया था. यह फिल्म 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक थी.