मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मां शांताकुमारी का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे ममूटी

सुपरस्टार की मां का अंतिम संस्कार कल यानी 31 दिसंबर को होगा. अभी यह साफ नहीं है कि अंतिम संस्कार एर्नाकुलम में होगा या तिरुवनंतपुरम में. वहीं, मोहनलाल की मां की मौत की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री के साथी उनके एलमक्कारा स्थित घर पहुंच रहे हैं. पैप्स ने मलयालम स्टार ममूटी को मोहनलाल के घर के बाहर स्पॉट किया.

एर्नाकुलम: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मां शांताकुमारी का निधन हो गया. वह 90 साल की थीं. उनका निधन कोच्चि के एलमक्कारा में उनके घर पर हुआ. स्ट्रोक के बाद उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था. डॉक्टरों ने 30 दिसंबर को उनकी मौत की पुष्टि की.मां के निधन के समय मोहनलाल कोच्चि में थे. घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत घर पर पहुंचे.

बता दें कि उनकी मां को पिछले कुछ सालों से भूलने की भी बीमारी थीं. मोहनलाल के पिता विश्वनाथन नायर और भाई प्यारेलाल कई साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे. इसलिए वह कोच्चि के एलमक्कारा में मोहनलाल के साथ रह रही थीं. मोहनलाल कोच्चि में एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहां रह रहे थे. मां की मौत की खबर सुनने के बाद, वह एलमक्कारा में अपने घर लौट आए.

मलयाली दर्शक मोहनलाल की मां को उनके पिता से ज्यादा जानते हैं. मोहनलाल का भी अपनी मां के साथ गहरा रिश्ता रहा है. वे अक्सर उनके बारे में प्यार भरी बात करते थे. मोहनलाल ने अक्सर इंटरव्यू में अपनी मां की बीमारी के बारे में बात की है. वह हर साल अपनी मां का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते थे.

जब मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड मिला, तो उन्होंने कहा कि अपनी मां के साथ अवॉर्ड शेयर करना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी. मोहनलाल ने पहले मदर्स डे पर ब्लॉग किया था कि वह दुनिया में कहीं भी हों, अपनी मां से बात करेंगे. मोहनलाल के चैरिटेबल ट्रस्ट, विश्वशांति फाउंडेशन का नाम उनके पिता और मां के नाम पर रखा गया था.