मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन का 69 की उम्र में निधन, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर
दिग्गज अभिनेता ने अपने 48 साल के अभिनय करियर में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 12:02 PM IST
कोच्चि: मलयालम फिल्म जगत के सबसे प्रभावशाली रचनाकारों में से एक, दिग्गज अभिनेता, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता श्रीनिवासन का शनिवार तड़के निधन हो गया. वे 69 साल के थे. उन्होंने त्रिपुनिथुरा तालुक अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां वे लंबे समय से उम्र संबंधी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करा रहे थे.
अपने असाधारण 48 साल के करियर में, श्रीनिवासन ने मलयालम सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी, अपनी कॉमेडी, सामाजिक व्यंग्य और शानदार कैरेक्टर रोल से सिनेमा की कहानी कहने की शैली को आकार दिया. प्रतिभा के धनी अभिनेता ने लगभग 225 फिल्मों में अभिनय किया, हास्य अभिनेता और मुख्य अभिनेता दोनों के रूप में शानदार काम किया. लेकिन बतौर पटकथा लेखक श्रीनिवासन का प्रभाव सबसे अधिक परिवर्तनकारी साबित हुआ.
उन्होंने मलयालम सिनेमा के कुछ सबसे स्थायी क्लासिक्स की कहानियां लिखीं, जिनमें सनमानसुल्लावरक्कु समाधनम, टीपी बालगोपालन एमए, गांधीनगर सेकेंड स्ट्रीट, नादोदिकट्टु, थलायण मंथराम, गोलंथरा वर्था, चंपाकुलम थाचन, वरवेलपु, उदयानु थारम, मझयेथुम मुनपे, अज़खिया रावनन, ओरु मारावथूर कनवु, अयाल कड़ा एझुथुकायनु शामिल हैं, काढ़ा परयुम्बोल और नजन प्रकाशन शामिल हैं. इन फिल्मों ने लोकप्रिय अपील को मध्यवर्गीय चिंताओं, नौकरशाही, पाखंड और बदलते सामाजिक मूल्यों पर तीखी टिप्पणियों को दर्शाया गया है.
उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में 1991 की राजनीतिक फिल्म 'संदेशम' शामिल है, जो राजनीतिक अवसरवाद और वैचारिक कट्टरता की निर्भीक आलोचना के लिए केरल के सार्वजनिक विमर्श में एक महत्वपूर्ण फिल्म बनी हुई है. इस फिल्म की प्रासंगिकता पीढ़ियों तक बनी रही है, जिससे स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने से न डरने वाले लेखक के रूप में श्रीनिवासन की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है.
एक निर्देशक के रूप में भी उन्होंने उतनी ही कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया. उनके द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्में, विशेष रूप से वदक्कुनोक्कियांत्रम और चिन्तविष्टया श्यामला, ने राज्य और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते.
श्रीनिवासन के परिवार में उनकी पत्नी विमला, उनके बेटे विनीत श्रीनिवासन (जाने माने निर्देशक, अभिनेता और गायक) और ध्यान श्रीनिवासन (लोकप्रिय अभिनेता) शामिल हैं. उनके निधन से मलयालम सिनेमा ने एक ऐसे मार्गदर्शक को खो दिया है, जिनकी हास्य-वृत्ति, स्नेह और बुद्धिमत्ता ने सिनेमा जगत और उसके दर्शकों को एक नया रूप दिया.