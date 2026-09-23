ETV Bharat / entertainment

दिग्गज एक्ट्रेस सावित्री श्रीधरन का निधन, अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिल चुका है विशेष सम्मान

दिग्गज एक्ट्रेस सावित्री श्रीधरन का निधन ( ETV Bharat )