दिग्गज एक्ट्रेस सावित्री श्रीधरन का निधन, अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिल चुका है विशेष सम्मान
सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने से पहले, सावित्री चार दशकों से अधिक समय तक पेशेवर थिएटर में सक्रिय रूप से शामिल रही थीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री सावित्री श्रीधरन का कोझिकोड स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वह 78 वर्ष की थीं. उनका निधन उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हुआ. केरल के कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी ने फेसबुक पर सावित्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इसे मलयालम कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया.
अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'थिएटर और सिनेमा दोनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली इस प्रिय कलाकार का निधन मलयालम कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है, श्रद्धांजलि'.
सावित्री को शानदार फिल्म 'सुदानी फ्रॉम नाइजीरिया' में जमीला के यादगार किरदार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. इस अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला. साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उन्हें विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ.
सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने से पहले, सावित्री चार दशकों से अधिक समय तक पेशेवर थिएटर में सक्रिय रूप से शामिल रही थीं. हालांकि सावित्री ने 1991 में दिग्गज लेखक-निर्देशक एमटी वासुदेवन नायर की फिल्म 'कडावु' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने तुरंत सिनेमा में करियर नहीं बनाया.
इसके बजाय, वे रंगमंच में एक प्रमुख हस्ती बनी रहीं, जहां उन्होंने लगभग पांच दशकों तक एक उल्लेखनीय करियर बनाया. मंच पर उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मंच अभिनेत्री के लिए कई केरल राज्य पुरस्कारों के साथ-साथ नाटक (सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री) के लिए केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला.
सावित्री ने 2010 में निर्देशक सलीम बाबा की फिल्म 'वलियांगडी' में एक छोटी भूमिका के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की. हालांकि, 'सूडानी फ्रॉम नाइजीरिया' में जमीला के किरदार ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई. इस अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का केरल राज्य फिल्म पुरस्कार और फीचर फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में विशेष उल्लेख प्राप्त हुआ.
बाद में सावित्री डाकिनी, मेरा नाम शाजी, वायरस, इत्तिमानी: मेड इन चाइना, पाडा और पप्पन जैसी फिल्मों में नजर आईं. उन्हें हाल ही में पप्पन नारीपट्टा की वयसेत्रयायी मुप्पथी (2024) में देखा गया था. सावित्री के पति श्रीधरन का निधन उनसे पहले कई साल पहले हो गया था.