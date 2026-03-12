ETV Bharat / entertainment

27 की उम्र में इस साउथ एक्टर का निधन, घर में मिला शव, फिल्म इंडस्ट्री में पसरा मातम

हरी ने साढ़े चार साल की उम्र में एक सीरियल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था.

कन्नूर: साउथ सिनेमा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई है. मलयालम एक्टर हरी मुरली का 27 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनका शव कन्नूर के अन्नूर स्थित उनके घर में मिला. उनके पार्थिव शरीर को कन्नूर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है. मृत एक्टर ने बतौर चाइल्ड एक्टर ही फिल्मों में कदम रखा था. हरी मुरली के निधन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है.

वह पय्यानूर के.यू. मुरली के पुत्र थे, जो लगभग तीस सालों से रंगमंच और सिनेमा जगत में सक्रिय हैं और प्रसन्ना के भी पुत्र थे. उनके भाई का नाम श्री मुरली है. हरी मुरली एर्नाकुलम में वीएफएक्स कलाकार के रूप में काम करते थे.

हरी ने साढ़े चार साल की उम्र में एक सीरियल के जरिए अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. ए. एम. नाजिर ने हरी को सीरियल में एक छोटी भूमिका निभाने के लिए बुलाया था. उनकी पहली फिल्म 'रसिकन' थी. इसमें उन्नीकुट्टन के किरदार ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था.

हरी ने अनवर द्वारा निर्देशित लगभग पंद्रह फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें अन्नान थम्पी, मदामबी, डॉन, पट्टानाथिल भूतम और उलकम सुमंती वलीभन शामिल हैं.

उन्होंने कुट्टीचथन और कायमकुलम कोचुन्नी जैसे लगभग चालीस धारावाहिकों में भी अभिनय किया. कई साल बाद, उन्होंने 'अमर अकबर एंटनी' में एक छोटी भूमिका निभाई. बेंगलुरु से बीएससी विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन की पढ़ाई करने वाले हरि एर्नाकुलम की एक कंपनी में काम करते थे. अभिनेता गणपति और अभिनेता बाबू अन्नूर उनके रिश्तेदार हैं.

सीमा जी नायर ने जताया शोक

सीमा जी नायर ने लिखा, 'मशहूर नाटक और धारावाहिक अभिनेता पय्यानूर मुरली चेट्टन के बेटे हरि मुरली का निधन हो गया है. (चाचा) उन्होंने मेरे साथ अभिनय भी किया था. वे एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार थे. आपने ऐसा क्यों किया? जब मैंने पहली बार सुना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. जब मुरली चेट्टन ने फोन किया, तो मेरी बहन ने फोन उठाया. उसने पुष्टि की कि यह सच है. चाहे कुछ भी हुआ हो, पोन्नुमोन को ऐसा नहीं करना चाहिए था. आपके माता-पिता और रिश्तेदार इसे कैसे सहन कर सकते हैं... मेरा दिमाग चकरा रहा है, क्या आप प्रतिभाशाली नहीं थे, मेरे चाचा... आपको जानने वाले कितने लोग, आपके पिता और माता, इधर-उधर फोन कर रहे हैं. किसी को विश्वास नहीं हो रहा है'.

हरी मुरली के अभिनय करियर की शुरुआत तब हुई जब वह अपने पिता मुरली के एक मित्र द्वारा लिखित नाटक में 'गुड मॉर्निंग टीचर' नामक संवाद बोलने गए थे. ए.एम. नाज़िर ने हरी को धारावाहिक में एक छोटी भूमिका निभाने के लिए बुलाया. रसिकन उनकी पहली फिल्म थी. इसमें उन्नीकुट्टन के किरदार ने दर्शकों का खूब ध्यान आकर्षित किया. हरी मुरली को इस फिल्म के संवाद 'अदिवाथिलुम अथुरु वनेक्कुवन कडववल' से प्रसिद्धि मिली। अभिनेता गणपति और निर्देशक चिदंबरम हरी के चचेरे भाई हैं. प्रसिद्ध अभिनेता बाबू अन्नूर उनके चाचा हैं.

संपादक की पसंद

