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मैथिली फिल्म जैक्शन हॉल्ट-2 में सिंघम लुक में दिखेंगे संजय मिश्रा, जानिये पार्ट वन की क्या है कहानी?

बिहार की मैथिली फिल्म जैक्शन हॉल्ट 2 ( ETV Bharat )

दरभंगा: मिथिला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरती एक बार फिर सिनेमा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मैथिली सिनेमा के लिए गौरव की बात है कि चर्चित मैथली फिल्म जैक्सन हॉल्ट 2 की शूटिंग दरभंगा में की जा रही है. इस बड़ी फिल्म में बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता संजय मिश्रा मुख्य और बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं.

दिग्गज मेकर्स की मिथिला में वापसी