मैथिली फिल्म जैक्शन हॉल्ट-2 में सिंघम लुक में दिखेंगे संजय मिश्रा, जानिये पार्ट वन की क्या है कहानी?
Maithili movie Jackson Halt 2: दरभंगा में फिल्म की शूटिंग में अभिनेता संजय मिश्रा सिंघम लुक में नजर आए. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : October 31, 2026 at 6:57 PM IST
दरभंगा: मिथिला की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरती एक बार फिर सिनेमा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. मैथिली सिनेमा के लिए गौरव की बात है कि चर्चित मैथली फिल्म जैक्सन हॉल्ट 2 की शूटिंग दरभंगा में की जा रही है. इस बड़ी फिल्म में बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता संजय मिश्रा मुख्य और बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं.
दिग्गज मेकर्स की मिथिला में वापसी
दरभंगा में चल रही शूटिंग के दौरान फिल्म की निर्माता-अभिनेत्री नीतू चंद्रा और निर्देशक नितिन चंद्रा भी सेट पर मौजूद हैं. यह शानदार फिल्म चंपारण टॉकिज के बैनर तले बन रही है. इसकी निर्माता नीतू चंद्रा और निर्देशक नितिन चंद्रा बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं. ये दोनों लंबे समय से क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
माटी की खुशबू को पर्दे पर लाने का प्रयास
इन दिग्गज मेकर्स की फिल्म निर्माण यात्रा में भोजपुरी फिल्म देसवा और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मैथिली फिल्म मिथिला मखान जैसी महत्वपूर्ण फिल्में शामिल हैं. उनकी फिल्म जैक्सन हॉल्ट भी मैथिली सिनेमा की बेहद चर्चित फिल्मों में रही है. इन फिल्मों के जरिए दोनों ने बिहार की स्थानीय भाषा, सामाजिक परिवेश और यहां की कहानियों को पर्दे पर प्रस्तुत किया है.
"इस नए पार्ट की कहानी की असली आत्मा मिथिला में ही बसती है. बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़े एक बेहद जटिल और सस्पेंस से भरे किरदार में नजर आएंगे. उनका इस फिल्म में बहुत योगदान है." - नीतू चंद्रा, निर्माता
क्या थी जैक्सन हॉल्ट पार्ट वन की कहानी
जैक्सन हॉल्ट पार्ट वन की कहानी ब्रिटेन में रहने वाले ऋषिराज नामक एक एनआरआई के इर्द-गिर्द घूमती है. ऋषिराज अपनी पुश्तैनी जमीन का सौदा करने के लिए ब्रिटेन से बिहार आता है. उसकी वापसी की फ्लाइट दिल्ली से होती है और उसे दिल्ली तक ट्रेन से जाना होता है. पहले उसका मधुबनी जंक्शन जाने का प्लान होता है, लेकिन मौसम खराब हो जाता है.
हॉल्ट के साइको किलर का खौफनाक सस्पेंस
खराब मौसम के कारण ऋषिराज मधुबनी के बजाय जैक्सन हॉल्ट पहुंच जाता है. इसी हॉल्ट पर क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस का असली खेल शुरू होता है. यहां का स्टेशन मास्टर असल में एक साइको किलर होता है. वह हॉल्ट पर आने वाले बेकसूर यात्रियों को बेरहमी से मारकर उनके गहने और जेवर आदि लूटकर अपने पास रख लेता है.
जब असली स्टेशन मास्टर का हुआ मर्डर
उस स्टेशन मास्टर का सपना एक बड़ा सर्जन बनने का होता है, लेकिन किसी कारणवश वह इसमें सफल नहीं हो पाता है. इसके बाद वह असली स्टेशन मास्टर की हत्या कर देता है और खुद वहां का फर्जी स्टेशन मास्टर बनकर बैठ जाता है. इसी खतरनाक साइको किलर के चंगुल में एनआरआई ऋषिराज बुरी तरह फंस जाता है.
जैक्सन हॉल्ट पार्ट टू की शूटिंग हुई पूरी
अब जैक्सन हॉल्ट पार्ट टू की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है. इस फिल्म की पूरी शूटिंग दरभंगा के रामपुरडीह गांव, पंचोभ पंचायत और अन्य मिथिला क्षेत्रों में हुई है. इस फिल्म की शूटिंग दरभंगा में होना स्थानीय कलाकारों, सिनेमा से जुड़े युवाओं और मैथिली भाषा-संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है.
बागमती का पुल बना भारत-नेपाल बॉर्डर
फिल्म की शूटिंग दरभंगा के पंचोभ पंचायत में की जा रही है. बागमती नदी पर बने पुल को फिल्म में भारत-नेपाल सीमा के रूप में दिखाया जा रहा है. फिल्म टीम की ओर से पंचायत में शूटिंग करने को लेकर मुखिया राजीव कुमार चौधरी से संपर्क किया गया था. मुखिया ने इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार करते हुए पूरा सहयोग दिया.
मुखिया राजीव कुमार ने जताई खुशी
मुखिया राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि, "मिथिला और मैथिली के लिए बाहर से लोग आकर काम करते हैं, तो यह पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास का प्रचार-प्रसार भी होगा. उन्होंने फिल्म टीम को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए."
बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं
फिल्म की निर्माता नीतू चंद्रा और निर्देशक नितिन चंद्रा का मानना है कि बिहार में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं. मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं में ऐसी कई ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है. इसके लिए स्थानीय युवाओं को अवसर देना जरूरी है.
प्रशासन और सरकार का जताया आभार
फिल्म टीम ने बिहार सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग के लिए अपना आभार जताया है. टीम की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दरभंगा के डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के सहयोग की सराहना की गई है. उनका कहना है कि स्थानीय प्रशासन और लोगों का सहयोग मिलने से शूटिंग में काफी सुविधा हुई है.
वर्ष 2027 की शुरुआत में रिलीज होगी फिल्म
यदि क्षेत्रीय फिल्मों को इसी तरह प्रोत्साहन मिलता रहा, तो आने वाले समय में मैथिली सिनेमा में बड़े कलाकारों को जोड़ने के रास्ते खुल जाएंगे. इससे मिथिला की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा. मेकर्स के अनुसार, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वर्ष 2027 की शुरुआत में यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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