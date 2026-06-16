ETV Bharat / entertainment

'मैं वापस आऊंगा' स्टार वेदांग रैना-शरवरी वाघ ने रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग के बारे में कही बड़ी बात, जानें

वेदांग रैना-शरवरी वाघ ( POSTER )

हैदराबाद: अभिनेता रणवीर सिंह एक बार फिर अपने किरदारों में पूरी तरह ढल जाने की क्षमता को लेकर चर्चा में हैं. अभिनेता वेदांग रैना और शरवरी वाघ ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और किरदारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की खुलकर तारीफ की है. यह सराहना ऐसे समय में आई है, जब रणवीर धुरंधर फ्रेंचाइजी में अपने लुक और दमदार परफॉर्मेंस को लेकर लगातार तारीफें बटोर रहे हैं. अपने शारीरिक हावभाव, बोलने के अंदाज और व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल लेने की उनकी क्षमता इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत बन गई है. कई लोग उनकी हालिया परफॉर्मेंस को किरदार में पूरी तरह डूब जाने का बेहतरीन उदाहरण मान रहे हैं. जब शरवरी और वेदांग से पूछा गया कि कौन सा अभिनेता किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल सकता है, तो दोनों ने एकमत होकर रणवीर सिंह का नाम लिया. शरवरी ने कहा, “मुझे लगता है कि रणवीर खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं. उनके लुक से लेकर बोलने के तरीके तक सब कुछ बदल जाता है. कई किरदारों में तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। मुझे यही सबसे खास लगता है.”