अस्पताल में भर्ती हुईं जय भानुशाली की पत्नी माही विज, बेड से आई एक्ट्रेस की तस्वीर, दिखीं बेहद बीमार

अस्पताल में भर्ती हुईं जय भानुशाली की पत्नी माही विज ( IANS )

हैदराबाद: टीवी की स्टार अभिनेत्री और एक्टर जय भानुशाली की पत्नी माही विज को तेज बुखार और गंभीर कमजोरी के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी पीआर टीम ने गुरुवार को इस खबर की पुष्टि की और अस्पताल से एक तस्वीर भी शेयर की है. इस तस्वीर में एक्ट्रेस को अस्पताल के बेड पर लेटे देखे जा रहा है. पोस्ट के मुताबिक, माही की पब्लिसिस्ट अवंतिका सिन्हा ने बताया, 'हां, माही को तेज बुखार और बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर अब उनकी जांच कर रहे है, फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर हैं, यह खबर ऐसे समय में आई है जब माहि विज अपने पति जय भानुशाली के साथ शादी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुर्खियों में हैं.