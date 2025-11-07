ETV Bharat / entertainment

अस्पताल में भर्ती हुईं जय भानुशाली की पत्नी माही विज, बेड से आई एक्ट्रेस की तस्वीर, दिखीं बेहद बीमार

हाल ही में जय और माही के तलाक की अफवाहों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है.

Mahhi Vij Hospitalised Due To High Fever
अस्पताल में भर्ती हुईं जय भानुशाली की पत्नी माही विज (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 10:18 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: टीवी की स्टार अभिनेत्री और एक्टर जय भानुशाली की पत्नी माही विज को तेज बुखार और गंभीर कमजोरी के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी पीआर टीम ने गुरुवार को इस खबर की पुष्टि की और अस्पताल से एक तस्वीर भी शेयर की है. इस तस्वीर में एक्ट्रेस को अस्पताल के बेड पर लेटे देखे जा रहा है.

पोस्ट के मुताबिक, माही की पब्लिसिस्ट अवंतिका सिन्हा ने बताया, 'हां, माही को तेज बुखार और बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टर अब उनकी जांच कर रहे है, फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी हालत अब स्थिर हैं, यह खबर ऐसे समय में आई है जब माहि विज अपने पति जय भानुशाली के साथ शादी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुर्खियों में हैं.

Mahhi Vij Hospitalised Due To High Fever
अस्पताल में भर्ती हुईं जय भानुशाली की पत्नी माही विज (Mahhi Vij IG Story)

लेकिन इन अफवाहों के बीच, जय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माही विज को उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं दीं. माही के आने वाले टेलीविजन शो का टीजर शेयर करते हुए जय ने लिखा, 'माही विज की चमक देखने के लिए उत्सुक हूं, बहुत ही आशाजनक लग रही हैं, माही ने भी बिना कोई कैप्शन या इमोटिकॉन जोड़े, जय के पोस्ट को रीशेयर किया,

जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि जय और माही के तलाक की अफवाहों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और न ही जय और न ही माही ने कोई आधिकारिक बयान दिया है. दरअसल, अपने रिश्ते का बचाव करते हुए, माही ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी थी, जो बिना किसी सबूत के इस खबर को फैला रहे थे. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में माही ने लिखा, 'झूठी खबरें पोस्ट न करें। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी'.

