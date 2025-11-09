ETV Bharat / entertainment

महेश बाबू ने 'ग्लोब ट्रॉटर' का किया एलान, इस दिन रामोजी फिल्म सिटी में लॉन्च होगी 'SSMB29' की पहली झलक?

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने 'ग्लोब ट्रॉटर' का एलान किया है. यह इवेंट हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी में होगा.

Mahesh Babu
महेश बाबू (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 9, 2025 at 5:03 PM IST

हैदराबाद: सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एसएस राजामौली की आगामी फिल्म SSMB29 को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. इस उत्साह के बीच 8 नवंबर को 'SSMB29' के मेकर्स ने महेश बाबू का एक नया वीडियो जारी किया. इस वीडियो में महेश बाबू ने 'ग्लोब ट्रॉटर' नाम के इवेंट का एलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाने की योजना बनाई है. यह 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित होगा.

राजामौली की आगामी फिल्म, जिसका संभावित नाम SSMB29 रखा गया है, के मेकर्स ने फिल्म के लिए एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें महेश बाबू ने फिल्म की पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है. शनिवार को शेयर किए गए वीडियो मैसेज में तेलुगु सुपरस्टार ने एलान किया कि फिल्म का पहला कार्यक्रम 15 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा.

वीडियो के जरिए महेश बाबू ने फैंस को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया. उन्होंने कहा, 'आप महीनों से पूछ रहे हैं, और अब समय आ गया है. 15 नवंबर को, दुनिया हमारी कहानी में अपना पहला कदम रखेगी. हम जो कुछ भी पूरे दिल से बना रहे हैं, उसका अनुभव करें.'

उनके इस मैसेज ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है, जो इस प्रोजेक्ट के अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. राजामौली के बेटे एसएस कार्तिकेय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'ग्लोब ट्रॉटर के शब्दों को मार्क करें. 15 नवंबर के लिए तैयार हो जाइए.' इस कार्यक्रम में फिल्म के मुख्य कलाकारों महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियंका चोपड़ा और अन्य के शामिल होने की उम्मीद है.

शुक्रवार, 7 नवंबर को, मेकर्स ने कुंभा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक जारी किया था. राजामौली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पोस्टर को शेयर करते हुए सुकुमारन को अपने अब तक के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक बताया.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पृथ्वी के साथ पहला शॉट शूट करने के बाद, मैं उसके पास गया और कहा कि तुम उन बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हो जिन्हें मैंने कभी जाना है. इस भयावह, निर्दयी, शक्तिशाली खलनायक कुंभा को जीवंत करना रचनात्मक रूप से बहुत संतोषजनक था. धन्यवाद पृथ्वी, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए... सचमुच... ग्लोब ट्रॉटर.'

महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के अलावा राजामौली की निर्देशित इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में हैं. राम चरण और जूनियर एनटीआर अभिनीत 'आरआरआर' की अपार सफलता के बाद, 'ग्लोब ट्रॉटर' या 'एसएसएमबी29' राजामौली की अगली बड़ी फिल्म है. हालांकि टीम ने अभी तक फिल्म के फाइनल टाइटल का खुलासा नहीं किया है.

