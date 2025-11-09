ETV Bharat / entertainment

महेश बाबू ने 'ग्लोब ट्रॉटर' का किया एलान, इस दिन रामोजी फिल्म सिटी में लॉन्च होगी 'SSMB29' की पहली झलक?

महेश बाबू ( IANS )

हैदराबाद: सुपरस्टार महेश बाबू और निर्देशक एसएस राजामौली की आगामी फिल्म SSMB29 को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. इस उत्साह के बीच 8 नवंबर को 'SSMB29' के मेकर्स ने महेश बाबू का एक नया वीडियो जारी किया. इस वीडियो में महेश बाबू ने 'ग्लोब ट्रॉटर' नाम के इवेंट का एलान किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाने की योजना बनाई है. यह 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित होगा. राजामौली की आगामी फिल्म, जिसका संभावित नाम SSMB29 रखा गया है, के मेकर्स ने फिल्म के लिए एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें महेश बाबू ने फिल्म की पहला ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है. शनिवार को शेयर किए गए वीडियो मैसेज में तेलुगु सुपरस्टार ने एलान किया कि फिल्म का पहला कार्यक्रम 15 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा. वीडियो के जरिए महेश बाबू ने फैंस को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया. उन्होंने कहा, 'आप महीनों से पूछ रहे हैं, और अब समय आ गया है. 15 नवंबर को, दुनिया हमारी कहानी में अपना पहला कदम रखेगी. हम जो कुछ भी पूरे दिल से बना रहे हैं, उसका अनुभव करें.'