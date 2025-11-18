ETV Bharat / entertainment

महेश बाबू की 'वाराणसी' का रिलीज से एक साल पहले ही ग्लोबल प्रमोशन शुरू, प्रियंका चोपड़ा बोलीं- जय श्री राम

फिल्म को लेकर सब उत्साहित हैं, लेकिन प्रियंका को खास तौर पर खुशी है, क्योंकि उन्हें तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के दो दिग्गज महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, वो भी एस. एस. राजामौली की फिल्म में.

हैदराबाद: ग्लोब ट्रॉटर इवेंट की बड़ी कामयाबी ने सच में हलचल मचा दी है. इस इवेंट ने दर्शकों को एस. एस. राजामौली की अगली मेगा फिल्म वाराणसी का दमदार टीजर और टाइटल दिखाया, जो महेश बाबू स्टेयरिंग है और कहना होगा कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दर्शन बन गया है, जिसने सारी पहले की उत्सुकता को पीछे छोड़ दिया है. इस इवेंट में जहां भारी संख्या में फैंस शामिल हुए, वहीं पूरी कास्ट भी मौजूद थ. जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े स्टार्स को देखा गया.

ऐसे में प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया पर सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, 'तेलुगु और मलयालम इंडस्ट्री के इन दो दिग्गजों के साथ काम करना, और वो भी एस. एस. राजामौली की फिल्म में, अपने आप में ही एक बड़ा सौभाग्य है, उसके ऊपर हम अपनी फिल्म को इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रमोट कर रहे हैं, वो भी रिलीज से लगभग एक साल पहले, उनकी प्रतिक्रियाएं देखना और बढ़ती उत्सुकता महसूस करना, सच कहें तो, बहुत रोमांचक है, भगवान की कृपा से, हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, जय श्री राम'.

बीती 15 नवंबर को रामोजी फिल्म सिटी में हुए ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में 50,000 से ज्यादा फैंस की मौजूदगी के साथ, यह जश्न इंडियन एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ी लाइव फैन गैदरिंग में से एक बन गया. यह एक ऐसा शानदार नजारा था, जो पहले कभी नहीं देखा गया और जो खास तौर पर एक फिल्म के ऐलान के लिए तैयार किया गया था.

इसके अलावा, पृथ्वीराज सुकुमारन का कुम्भा के रूप में जबरदस्त बतौर विलेन फर्स्ट लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस का मंदाकिनी के रूप में दमदार लुक पहले ही दिखाया जा चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है और देशभर में उत्सुकता को और बढ़ा दिया है. अब उत्साह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि दर्शक इस बड़े और शानदार फिल्म अनुभव का इंतजार कर रहे हैं, जो संक्रांति 2027 में बड़े पर्दे पर आएगा.