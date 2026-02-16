ETV Bharat / entertainment

WATCH: ईशा फाउंडेशन संग इन फिल्मी सितारों ने मनाई महाशिवरात्रि, दिल खुलकर नाची तमन्ना भाटिया, सारा अर्जुन, श्रीनिधि शेट्टी

तमन्ना भाटिया, सारा अर्जुन, श्रीनिधि शेट्टी और अन्य सेलेब्स ने ईशा फाउंडेशन के साथ मनाई महाशिवरात्रि

Tamannaah Bhatia Sara Arjun Srinidhi Shetty
तमन्ना भाटिया, श्रीनिधि शेट्टी/सारा अर्जुन (IANS/ANI)
हैदराबाद: हर साल, कई इंडियन सेलिब्रिटी सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं, और इस साल भी कुछ अलग नहीं था. इस बार धुरंधर फेम एक्ट्रेस सारा अर्जुन, तमन्ना भाटिया, केजीएफ स्टार श्रीनिधि शेट्टी और मौनी रॉय जैसी कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन सेलिब्रिटी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुईं. उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में सारा अर्जुन, तमन्ना भाटिया को दिल खोलकर डांस करते हुए देखा गया है. ईशा फाउंडेशन ने उनका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. फाउंडेशन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, तमन्ना, मौनी, सारा और श्रीनिधि महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन के लिए सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन जाने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए दिखे.

तमन्ना, जो पिछले कुछ सालों से इस सेलिब्रेशन में आ रही हैं, ने कहा, 'मैं हर साल आने की कोशिश करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत खास रात होती है, यह एक ऐसी रात होती है जब मैं सच में सद्गुरु जी की बातों, परफॉर्मेंस, आधी रात के मेडिटेशन, खाने का इंतजार करती हूं, यह बहुत खुशी देने वाला होता है. यह एक खूबसूरत रात होती है जो सबके लिए बनी है.'

इवेंट में आने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, धुरंधर की एक्ट्रेस ने कहा, 'नमस्कार, और आप सभी को महा शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं बहुत खूबसूरत समय बिता रही हूं. मैं सच में बता नहीं सकती कि मैं यहां आकर कितनी शुक्रगुजार और धन्य महसूस कर रही हूं. मैं डांस शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती.'

श्रीनिधि शेट्टी ने कहा, 'नमस्कार, आप सभी को महा शिवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं यहां ईशा फाउंडेशन में हूं, जो मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है. उन रातों में से एक जिसका मैं हर साल बेसब्री से इंतजार करती हूं. लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप पार्टी नहीं करतीं और मैं कहती हूं 'आपको क्या लगता है कि मैं पार्टी क्यों नहीं करती? आपको मुझे महा शिवरात्रि पर देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं कैसे पार्टी करती हूं. और आज रात यही है. मुझे उम्मीद है कि आप सभी जग रहे होंगे और रात का आनंद ले रहे होंगे.'

मौनी रॉय ने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा, 'नमस्कारम्, ओम नमः शिवाय, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. मैं पिछले साल पहली बार यहां आई थी, और इस साल भी यह मेरे लिए उतना ही शानदार है जितना पिछले साल था. इस साल, मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे पंच भूत क्रिया में शामिल होने का मौका मिला और सद्गुरु खुद आधी रात को योगेश्वर लिंग अभिषेकम करने वाले हैं, इसलिए मैं इसका अनुभव करने का इंतजार नहीं कर सकती.'

म्यूजिक के उस्ताद सलीम मर्चेंट ने इस बड़े इवेंट में शामिल होने पर अपनी खुशी जाहिर की और अपने अनुभव को सपना सच होने जैसा बताया. इस पवित्र त्योहार में उनका शामिल होना आध्यात्मिक रूप से अच्छा लगा.

MAHASHIVRATRI 2026
CELEBS CELEBRATE MAHASHIVRATRI 2026
ISHA FOUNDATION
ईशा फाउंडेशन
MAHASHIVRATRI 2026

