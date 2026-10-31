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फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, इस वजह से गई जान, कांटे, शूटआउट एट लोखंडवाला का किया था निर्देशन

फिल्म डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड जगत से एक बेहद दुखभरी खबर आई है. हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक संजय गुप्ता का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि 59 साल के संजय गुप्ता अपने घर के बाथरूम में गिर गए थे, जिस वजह से उनकी मौत हो गई है. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है. सभी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं.

बता दें, फिल्म निर्देशक संजय गुप्ता ने ‘कांटे’, ‘काबिल’ और ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था. इसके बाद वे काफी मशहूर हो गए थे. न्यूज एजेंसी IANS के करीबी सूत्रों के अनुसार, रात के समय बाथरूम में फिसलने और सिर पर चोट लगने के चलते 30 अक्टूबर को फिल्म निर्माता का निधन हो गया.

फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने संजय गुप्ता के निधन की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह वाकई चौंकाने वाला और दुखद है. अभी खबर मिली है कि हमारे प्यारे दोस्त और बेहतरीन निर्देशक संजय गुप्ता अब हमारे बीच नहीं रहे. घर पर सिर में चोट लगने की वजह से उनका निधन हो गया. एक और बेहतरीन प्रतिभा बहुत जल्दी चली गई. वे एक शानदार कहानीकार, जिंदादिल इंसान और सिनेमा के प्रति बेहद उत्साही फिल्म निर्माता थे. हमारी इंडस्ट्री के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है. दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आएगी. उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति. उनके अंतिम संस्कार की जानकारी जल्द ही दी जाएगी. संजय गुप्ता ने 1994 में फिल्म 'आतिश: फील द फायर' के साथ सिनेमा की दुनिया में कदम रखा, जिसमें आदित्य पंचोली और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके बाद उन्होंने 'राम शास्त्र', 'खौफ' और 'जंग' जैसी फिल्मों का निर्देशन और लेखन किया. साल 2001 में लॉस एंजिल्स में 'कांटे' की शूटिंग के दौरान, 9/11 हमले की घटनाओं की वजह से फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग को उन जगहों से हटाकर दूसरी जगह करना पड़ा, जिन्हें उस समय संवेदनशील माना जाता था.