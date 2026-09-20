विजय सेतुपति ने की 'महाराजा 2' पुष्टि, हॉलीवुड रीमेक पर बोले- मुफ्त में अभिनय करुंगा
तमिल एक्टर विजय सेतुपति ने 'महाराजा 2' की पुष्टि की है. साथ ही हॉलीवुड रीमेक में फ्री में अभिनय करने की पेशकश की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद: तमिल एक्टर विजय सेतुपति ने कंफर्म कर दिया है कि 'महाराजा' का सीक्वल आने वाला है. एक्टर ने खुलासा किया है फिल्म के सीक्वल पर काम चल रहा है. एक्टर के इस बयान के बाद 2024 की तमिल थ्रिलर फिल्म के सीक्वल को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन ने एक्टर को कहानी सुना दी है और एक्टर ने फिल्ममेकर और उनकी राइटिंग की काफी तारीफ की है. यह जानकारी तब सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही ओरिजिनल 'महाराजा' का हॉलीवुड रीमेक बनने की खबर कंफर्म हुई थी.
हाल ही में विजय सेतुपति 'बत्था' के ऑडियो लॉन्च में शामिल हुए थे. इस दौरान, विजय सेतुपति ने अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कंफर्म किया है कि 'महाराजा 2' पर काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन ने उन्हें इस सीक्वल की कहानी सुनाई थी और उन्हें यह 'बहुत खूबसूरत' लगी.
#VijaySethupathi confirms #Maharaja Hollywood remake and #Maharaja2 🔥:— sivakumar (@sivakumar3787) September 19, 2026
"Nithilan recently told me the story of Maharaja 2.
It was beautiful.. He’s an excellent director. Few people not believed in Maharaja before its release, but i believed in it.. The producer recently… pic.twitter.com/pMGCGRcFqw
एक्टर ने कहा, 'निथिलन एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं. उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी है. हाल ही में उन्होंने मुझे 'महाराजा 2' की कहानी सुनाई, जो बहुत ही शानदार थी. उनके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा.' उन्होंने यह भी कंफर्म किया कि इस सीक्वल पर शुरुआती बातचीत से आगे बढ़कर काम हो चुका है और इसकी पूरी कहानी तैयार है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली कामयाबी के बाद अब 'महाराजा' का हॉलीवुड में रीमेक बनने जा रहा है. प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम ने हाल ही में कंफर्म किया कि रीमेक के राइट्स एक हॉलीवुड एजेंसी ने ले लिए हैं और इस अडैप्टेशन के लिए एक बड़े स्टार (A-लिस्ट एक्टर) पर विचार किया जा रहा है.
विजय सेतुपति ने भी उस समय अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बताया जब उन्हें पता चला कि फिल्म हॉलीवुड जा रही है. तब एक्टर ने कहा कि उन्हें हमेशा से हॉलीवुड में काम करने में दिलचस्पी रही है और मजाक-मजाक में कहा कि अगर उन्हें कोई रोल मिले, तो वे रीमेक में मुफ्त में काम करने को तैयार हैं.
उन्होंने बताया कि जब प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम ने उन्हें बताया कि राइट्स बेच दिए गए हैं, तो उनकी तुरंत प्रतिक्रिया यही थी कि अगर उन्हें हॉलीवुड वर्जन का हिस्सा बनने का मौका मिले, तो वे बिना फीस के काम करेंगे.
ओरिजिनल फिल्म को याद करते हुए विजय ने माना कि टीम को भी अंदाजा नहीं था कि 'महाराजा' इतनी दूर तक जाएगी. उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्म पर भरोसा तो था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी.
विजय और सामिनाथन ने पहले 'महाराजा' पर साथ काम किया था, जो 2024 में रिलीज हुई और बहुत सफल रही. यह नियो-नॉयर थ्रिलर फिल्म एक नाई की कहानी है जो पुलिस के पास तब जाता है जब उसका डस्टबिन, जिसका नाम लक्ष्मी है, गायब हो जाता है. शुरू में जो एक अजीब शिकायत लगती है, वह बाद में एक बहुत ही गंभीर और डार्क कहानी में बदल जाती है. विजय सेतुपति ने नाई का किरदार निभाया है, जबकि अनुराग कश्यप विलेन की भूमिका में हैं. संचना नमिदास ने विजय की बेटी का रोल किया है.