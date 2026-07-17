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'महाप्रभु जगन्नाथ' के मेकर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर फिल्म की रिलीज को दी हरी झंडी

एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को तुरंत रिलीज करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिल्म मेकर्स को इसे 28 जुलाई को या उसके बाद रिलीज करने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर ओडिशा हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार, सीबीएफसी, मंदिर प्रशासन और अन्य को नोटिस भी जारी किए हैं.

हैदराबाद: 'महाप्रभु जगन्नाथ' के मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन एक शर्त के साथ. सुप्रीम कोर्ट ने इस एनिमेटेड फिल्म को रथ यात्रा खत्म होने के बाद, यानी 28 जुलाई या उसके बाद सिनेमाघरों में रिलीज करने की इजाज़त दी है. इससे पहले, भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर उठाई गई आपत्तियों के कारण ओडिशा हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगा दी थी.

जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू हुई थी और 27 जुलाई तक चलेगी. इसको ध्यान में रखते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने फिल्म को अभी रिलीज करने से मना कर दिया है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, 'रथ यात्रा के बाद, आप इसे रिलीज कर सकते हैं.' बेंच ने आदेश दिया, 'हम फिल्म को 28 जुलाई, 2026 को या उसके बाद दिखाने की इजाजत देते हैं. अपील खारिज की जाती है.'

इसने केंद्र, ओडिशा सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), मंदिर प्रशासन और अन्य लोगों को नोटिस भी जारी किए. ये नोटिस फिल्म के प्रोड्यूसर 'एले एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड' की अपील पर जारी किए गए, जिसमें हाई कोर्ट के 15 जुलाई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत फिल्म की देशव्यापी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी.

बता दें, हाई कोर्ट ने स्कंद पुराण के धार्मिक ग्रंथ का सख्ती से पालन न करने के कारण पूरे देश में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी. सुनवाई के दौरान, फिल्म बनाने वालों की ओर से सबसे पहले पेश हुए सीनियर वकील देवदत्त कामत ने बेंच से फिल्म को पहले बताई गई तारीख 17 जुलाई को रिलीज करने की इजाजत देने की अपील की.

उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों रुपये लगाए गए हैं और आज फिल्म की रिलीज के लिए लगभग 300 थिएटर बुक किए गए थे. कामथ ने कहा कि सीबीएफसी ने फिल्म को मंजूरी दे दी है और यही टीवी सीरीज लंबे समय से एक यूट्यूब चैनल पर दिखाई जा रही है.