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रिलीज से एक दिन पहले ओडिशा HC ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर लगाई रोक, मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

हैदराबाद: एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है. ओडिशा हाई कोर्ट ने फिल्म की तय रिलीज से ठीक एक दिन पहले इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है. इसके बाद, फिल्म बनाने वालों ने ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट ने फिल्म में रथ यात्रा के दौरान 'भगवान जगन्नाथ' को दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसकी रिलीज पर रोक लगाई है.

एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' कल, शुक्रवार, 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, ठीक एक दिन पहले ही इस फिल्म पर पूरे देश में रोक लगा दी गई. फिल्म के मेकर्स ने अब ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट देबदत्त कामत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मामला रखा और तुरंत सुनवाई की अपील की. मुख्य न्यायाधीश ने उसी दिन सुनवाई की अपील तो ठुकरा दी, लेकिन अगले दिन मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए.

सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानी शुक्रवार, 17 जुलाई को सुनवाई करेगाय. गौरतलब है कि हाई कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई कर रहा था और उसने रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि फिल्म 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनी है. आरोप लगाए गए हैं कि फिल्म के कुछ हिस्से भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.

सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक लगा दी है. इसकी वजह यह है कि यह भगवान जगन्नाथ पर आधारित बच्चों की एनिमेटेड फिल्म है और यह स्कंद पुराण के मुताबिक नहीं है.