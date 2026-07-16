रिलीज से एक दिन पहले ओडिशा HC ने 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर लगाई रोक, मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख
'महाप्रभु जगन्नाथ' के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और फिल्म की रिलीज को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 8:48 PM IST
हैदराबाद: एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है. ओडिशा हाई कोर्ट ने फिल्म की तय रिलीज से ठीक एक दिन पहले इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है. इसके बाद, फिल्म बनाने वालों ने ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाई कोर्ट ने फिल्म में रथ यात्रा के दौरान 'भगवान जगन्नाथ' को दिखाए जाने के तरीके पर आपत्ति जताए जाने के बाद इसकी रिलीज पर रोक लगाई है.
एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' कल, शुक्रवार, 17 जुलाई को रिलीज होने वाली थी. लेकिन, ठीक एक दिन पहले ही इस फिल्म पर पूरे देश में रोक लगा दी गई. फिल्म के मेकर्स ने अब ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट देबदत्त कामत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने यह मामला रखा और तुरंत सुनवाई की अपील की. मुख्य न्यायाधीश ने उसी दिन सुनवाई की अपील तो ठुकरा दी, लेकिन अगले दिन मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए.
सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल यानी शुक्रवार, 17 जुलाई को सुनवाई करेगाय. गौरतलब है कि हाई कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई कर रहा था और उसने रिलीज पर रोक लगा दी थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि फिल्म 'स्कंद पुराण' के अनुसार नहीं बनी है. आरोप लगाए गए हैं कि फिल्म के कुछ हिस्से भक्तों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं.
सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर रोक लगा दी है. इसकी वजह यह है कि यह भगवान जगन्नाथ पर आधारित बच्चों की एनिमेटेड फिल्म है और यह स्कंद पुराण के मुताबिक नहीं है.
उन्होंने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने पहले ही फिल्म को मंजूरी दे दी है और सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट की धारा 5 के तहत सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश से स्पॉन्सर्स को भारी आर्थिक नुकसान होगा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपये लगाए हैं.
उन्होंने बताया कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 300 से ज्यादा थिएटर बुक किए गए हैं और तुरंत सुनवाई की अपील की. उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने तुरंत फिल्म पर देशव्यापी रोक लगाने का आदेश दे दिया था. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ बहुत जरूरी मामलों में, जैसे कि मौत की सजा से जुड़े मामलों में, उसी दिन सुनवाई की इजाजत दी जाती है.
कोर्ट ने कहा कि हालांकि संविधान में बोलने और अपनी बात रखने की आजादी की गारंटी दी गई है, लेकिन इसे ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती जिससे सामाजिक अशांति फैले.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि गजपति महाराजा और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के सामने स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद सुझाए गए बदलावों को शामिल किए बिना, चल रही रथ यात्रा के दौरान फिल्म को रिलीज करने का बुरा असर पड़ेगा.