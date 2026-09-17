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'महाकाव्य श्री रामायण कथा' ट्रेलर: सीता की प्रतीक्षा बनी रावण का अंत, नए युग के आरंभ के लिए प्रभु राम ने लंकापति के खिलाफ छेड़ी जंग

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के मेकर्स ने आज, फिल्म का ट्रेलर किया है, जिसमें कचा बादाम वायरल गर्ल सीता के रूप में नजर आई है.

Mahakavya Shri Ramayan Katha
'महाकाव्य श्री रामायण कथा' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 3:59 PM IST

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हैदराबाद: 'कचा' बादाम वायरल गर्ल अंजली अरोड़ा इन दिनों सुर्खियों में हैं. वह पौराणिक फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में माता सीता का किरदार निभा रही हैं. मेकर्स ने आज, 17 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर जारी किया है. यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का ट्रेलर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा, 'अधरम के आगू, धरम के नांव — श्री राम. महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर आउट.'

इस फिल्म में देव शर्मा भगवान राम के रूप में, अंजलि अरोड़ा माता सीता के रूप में और रजनीश दुग्गल रावण के रूप में नजर आएंगे. साथ ही, शील वर्मा लक्ष्मण और निर्भय वाधवा हनुमान की भूमिका निभाएंगे. यह फल्म भगवान राम की यात्रा को बड़े पर्दे पर पेश करती है, जिसके केंद्र में प्रेम, भक्ति, मर्यादा और धर्म जैसे भावुक पहलू हैं.

ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत सीता के अपरहण से होता है. इसके बाद अशोक वाटिका का सीन आता है, जहां रावण सीता को कहता है कि उनका वनवासी राम उन्हें बचाने नहीं आएगा. जिस पर सीता दृढ़ता से कहती है कि प्रभु राम अवश्य आएंगे और उस दिन तुम्हारा और तुम्हारे इस सोने की लंका का विनाश होगा. जिस पर रावण क्रोश में कहता है, 'असंभव है रावण का विनाश.'

इसके बाद राम और हनुमान के मिलन, हनुमान का लंका पहुंचना और माता सीता से मिलना, राम सेतु निर्माण, राम का अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान, रण भूमि समेत कई सीन दिखाए जाते हैं. ट्रेलर के आखिरी में राम और सीता के मिलन की झलक दिखाई जाती है.

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का निर्देशन अभिषेक सिंह ने किया है, इसे प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है, हनी कुलदीप अग्रवाल और मोनिका सेन इसके को-प्रोड्यूसर हैं. इसे एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अजय कनौजिया ने पेश किया है. यह फिल्म 25 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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महाकाव्य श्री रामायण कथा
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