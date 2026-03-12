ETV Bharat / entertainment

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान से पुलिस सुरक्षा में रचाई शादी, फैमिली पर लगाए आरोप

इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के रहने वाले फरमान डेढ़ साल से रिश्ते में थी.

Maha Kumbh Mela Viral Girl Monalisa Marries Farman
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान से पुलिस सुरक्षा में रचाई शादी (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 12:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: प्रयागराज के कुंभ मेले में वायरल हुए एक वीडियो के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली इंदौर की मोनालिसा भोसले और उनके प्रेमी मोहम्मद फरमान ने केरल में शादी कर ली है. अपने परिवारों के कड़े विरोध के बाद भी कड़ी सुरक्षा के बीच केरल आए इस जोड़े ने अरुमनूर नैनार मंदिर में विवाह किया.

उन्होंने अपनी शादी के लिए इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यह मंदिर अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है, जो श्री नारायण गुरु के इस संदेश को कायम रखता है कि 'धर्म की परवाह किए बिना, व्यक्ति के लिए अच्छा बनना ही पर्याप्त है'. सीपीएम राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन, शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और सांसद ए.ए. रहीम सहित अन्य लोग विवाह समारोह में उपस्थित थे. एम.वी. गोविंदन ने कहा कि यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि यह विवाह उस महान गुरु की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने सिखाया कि सभी धर्मों का सार मानवता है.

इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के रहने वाले फरमान डेढ़ साल से रिश्ते में थी. फेसबुक पर शुरू हुए इस रिश्ते का मोनालिसा के परिवार ने कड़ा विरोध किया था. बुधवार सुबह मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के थंपानूर पुलिस स्टेशन में शरण ली और आरोप लगाया कि उसके पिता उसे धमका रहे हैं और दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं.

एर्नाकुलम में अपने पिता जय सिंह भोसले से झगड़े के बाद अभिनेत्री अपने प्रेमी के साथ ट्रेन से तिरुवनंतपुरम पहुंची थीं. युवती का दावा है कि उसके पिता उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं और वह स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है.

पूवर से एयरपोर्ट जाते समय मोनालिसा को पता चला कि उसके पिता उसे लेने आए हैं. इसके बाद मोनालिसा और उसका प्रेमी थंपानूर थाने में चले गए. मोनालिसा की शिकायत पर उसके पिता जय सिंह भोसले को थंपानूर पुलिस स्टेशन बुलाया गया. थंपानूर पुलिस स्टेशन के एसएचओ जीजू कुमार पी.डी.ई. ने बताया कि चूंकि लड़की 18 साल की हो चुकी है, इसलिए वह अपने परिवार को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपनी मर्जी से यह तय करने का कानूनी अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है.

मोनालिसा ने सनोज मिश्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से सिनेमा में उतरी थीं. मोनालिसा ने मलयालम फिल्म 'नागम्मा' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. वहीं, सनोज मिश्रा ने मोनालिसा की शादी पर अपना विरोध जताया है.

ये भी पढ़ें:

गरीबी ने छुड़वाई पढ़ाई तो महाकुंभ में चमकी किस्मत, अब बॉलीवुड जा रहीं 'मोनालिसा' के बारे में जानें सबकुछ

TAGGED:

MONALISA AND FARMAN WEDDING
SANOJ MISHRA
MONALISA WEDDING
MONALISA NEWS IN HINDI
MONALISA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.