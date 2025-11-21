ETV Bharat / entertainment

कोर्ट का आदेश, बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर नहीं लगा सकते संगीतकार इलैयाराजा की तस्वीरें

इलैयाराजा/मद्रास हाई कोर्ट ( IANS/ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा की फोटो को यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इलैयाराजा ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक नया केस फाइल किया है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इजाजत के बिना उनकी फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है. पिटीशन में अपील की गई है कि उनकी फोटो, नाम, म्यूजिशियन का टाइटल, आवाज आदि का इस्तेमाल उनकी पहचान के लिए न किया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से पोस्ट की गई फोटो हटा दी जाएं. अगर कोई ऐसा नहीं करता है. याचिका में आगे मांग की गई है कि बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल से अर्जित आय का ब्योरा कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया जाए. विभिन्न यूट्यूब चैनलों, सोनी समेत संगीत कंपनियों और फेसबुक समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दायर यह मामला न्यायाधीश एन सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आया.