कोर्ट का आदेश, बिना इजाजत के सोशल मीडिया पर नहीं लगा सकते संगीतकार इलैयाराजा की तस्वीरें

मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संगीतकार इलैयाराजा की तस्वीर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

Ilayaraja Madras High Court
इलैयाराजा/मद्रास हाई कोर्ट (IANS/ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 21, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा की फोटो को यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इलैयाराजा ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक नया केस फाइल किया है, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इजाजत के बिना उनकी फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है.

पिटीशन में अपील की गई है कि उनकी फोटो, नाम, म्यूजिशियन का टाइटल, आवाज आदि का इस्तेमाल उनकी पहचान के लिए न किया जाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से पोस्ट की गई फोटो हटा दी जाएं. अगर कोई ऐसा नहीं करता है.

याचिका में आगे मांग की गई है कि बिना अनुमति के उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल से अर्जित आय का ब्योरा कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया जाए. विभिन्न यूट्यूब चैनलों, सोनी समेत संगीत कंपनियों और फेसबुक समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दायर यह मामला न्यायाधीश एन सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

इलैयाराजा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकरन और सरवनन ने कहा, 'संगीतकार इलैयाराजा की तस्वीर को व्यावसायिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करके बदला और परिवर्तित किया जा रहा है.' इसके बाद न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा, 'इलैयाराजा को क्या नुकसान है, अगर उनका नाम और तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की जाती हैं?'

इस पर जवाब देते हुए इलैयाराजा के वकील ने कहा, 'वे इलैयाराजा की फोटो या नाम का कमर्शियल इस्तेमाल करके रेवेन्यू कमा रहे हैं. यह एक ऐसा काम है जो उनके पर्सनल राइट्स पर असर डालता है, इसलिए इलैयाराजा की फोटो को बिना इजाजत के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स और मीम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और कभी-कभी बदनाम करने वाले कमेंट्स भी पोस्ट किए जाते हैं.

इलैयाराजा की तरफ से इस दलील को मानते हुए, जज ने सोशल मीडिया पर इलैयाराजा की फोटो के बिना इजाजत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. उन्होंने यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैनलों को भी पिटीशन का जवाब देने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई टाल दी.

MADRAS HIGH COURT
MUSICIAN ILAYARAJA PHOTOS
ILAYARAJA PHOTO BAN ON SOCIAL MEDIA
इलैयाराजा
MUSICIAN ILAYARAJA PHOTOS

