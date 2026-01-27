ETV Bharat / entertainment

मुसीबत में विजय की फिल्म 'जन नायकन', मद्रास HC ने रद्द किया सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश देने वाला आदेश

'जन नायकन' ( POSTER )

मद्रास: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' को सेंसर प्रमाणपत्र देने का निर्देश दिया गया था. यह मामला मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगा की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीटी आशा को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना चाहिए था. उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माता को मामले के जल्द निपटारे के लिए एकल न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता भी दी. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, 'एकल न्यायाधीश को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि 'जन नायकन' मामले को पुनरीक्षण समिति को भेजने का निर्णय सही है या नहीं'. इस फैसले से फिल्म का भविष्य लगभग अनिश्चित हो गया है, जिसे मूल रूप से इसी महीने पोंगल के मौके पर रिलीज किया जाना था. बताया जा रहा है कि यह विजय की आखिरी फिल्म होगी, जिसके बाद वे राजनीति में पूरी तरह से कदम रखेंगे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने 20 जनवरी को न्यायमूर्ति आशा द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.