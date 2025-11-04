ETV Bharat / entertainment

माधुरी दीक्षित कनाडा टूर: 'धक-धक गर्ल' ने फैंस को किया निराश, 3 घंटे तक कराया इंतजार, मचा बवाल

माधुरी दीक्षित के 3 घंटे देरी से पहुंचने पर कई फैंस ने नाराजगी व्यक्त की और पैसे वापस करने की मांग की. उनका दावा है कि देर से पहुंचने के बावजूद, माधुरी ने केवल एक घंटा ही परफॉर्मेंस दिया और कुछ पॉपुलर गानों पर बैठकर नाचीं. उनके इस परफॉर्मेंस से दर्शक काफी नाराज हुए और कई लोग वहा से चले गए.

हैदराबाद: बॉलीवुड की 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित 2 नवंबर को 'द गोल्डन दिवा ऑफ बॉलीवुड' टूर के लिए कनाडा के टोरंटो पहुंची. इस कार्यक्रम से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इस क्लिप में एक्ट्रेस स्टेज पर परफॉर्म करती दिखाई दे रही हैं. कई दर्शकों ने इसे शेयर किया और दावा किया कि वह अपने शो के लिए लगभग तीन घंटे देरी से पहुंचीं.

कुछ ने माधुरी की देर से पहुंचने और माफी न मांगने या दर्शकों को देरी के बारे में सूचना न देने के लिए भी आलोचना की, जबकि अन्य ने समय की पूरी बर्बादी करार देते हुए पैसे वापस करने की मांग की.

एक वायरल वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, यह अब तक का सबसे घटिया शो था. कितना अव्यवस्थित. विज्ञापन में यह नहीं लिखा था कि वह बस हर गाने पर दो सेकंड तक बातें और डांस करेंगी. प्रमोटरों ने बहुत ही खराब तरीके से आयोजन किया. इतने सारे लोग बाहर चले गए. लोग पैसे वापस करने के लिए चिल्ला रहे थे और बोरिंग थे. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक खूबसूरत अभिनेत्री और इंसान हैं, शो में आए सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि यह आयोजन बहुत खराब था.

एक ने लिखा, 'सबसे घटिया शो जिसे कोई देख सकता है, दर्शकों के समय की बिल्कुल भी चिंता नहीं. 3 घंटे लेट और फिर बेकार की बातों से भरा हुआ.' जबकि एक ने लिखा, 'हॉरेबल, हॉरेबल शो... इससे बचें.'

माधुरी दीक्षित कोई पहली ऐसी कलाकार नहीं है, जो किसी कार्यक्रम में देरी से पहुंची हैं. इसी साल की शुरुआत में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ भी अपने एक लाइव कॉन्सर्ट में देरी से पहुंची थी. नेहा कक्कड़ को मेलबर्न कॉन्सर्ट में देर से पहुंचने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में उन्होंने अपने सभी चाहने वालों से माफी मांगी और आयोजकों पर खराब व्यवस्थाओं का आरोप लगाया. फिलहाल, माधुरी दीक्षित और उनकी टीम ने इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.