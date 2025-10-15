सदाबहार एक्ट्रेस मधुमती का निधन, अक्षय कुमार-विंदू दारा सिंह ने अपनी गुरु की मौत पर जताया शोक
अक्षय कुमारऔर विंदू दारा सिंह की गुरु रही एक्ट्रेस मधुमती का निधन हो गया है. मधुमती की तुलना हेलेन से की जाती थी.
हैदराबाद: टीवी एक्टर पंकज धीर के निधन बाद के एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक और बुरी खबर आई है. सिनेमा जगत को अपना अहम योगदान देने वाली दिग्गज अदाकारा और डांसर मधुमती का 87 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें एक असाधारण कलाकार के रूप में जाना जाता था और उनकी तुलना अक्सर मशहूर अदाकारा हेलेन से की जाती थी. मधुमती को 'आंखें', 'टावर हाउस', 'शिकारी', 'मुझे जीने दो' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
मधुमती की मौत की खबर सामने आने के तुरंत बाद सिनेमा के सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अदाकारा को श्रद्धांजलि दी. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, विंदू दारा सिंह जैसी कई हस्तियों ने मधुमती के निधन पर शोक जताया है.
15 अक्टूबर को अक्षय कुमार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर मधुमती के निधन पर शोक जताया है. खिलाड़ी कुमार ने अपने पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि मधुमती ना सिर्फ एक एक्ट्रेस थी, बल्कि उनकी गुरु भी थीं.
मधुमती के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए अक्षय कुमार ने पोस्ट में लिखा है, 'मेरे पहले और हमेशा के लिए गुरु. डांस के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं, वह आपके चरणों में रहकर सीखा हूं मधुमती जी. हर अदा, हर एक्सप्रेशन में आपकी याद हमेशा साथ रहेगी. ओम शांति.'
वहीं, एक्टर विंदू दारा सिंह ने मधुमती की मौत पर शोक जताया है. उन्होंने मधमुमती की एक तस्वीर एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, 'हमारी टीजर और गाइड मधुमती जी की आत्मा को शांति मिले. हम में से कई लोगों ने इस महान हस्ती से डांस सीखा है.'
कौन थी मधुमती?
1938 में महाराष्ट्र में जन्मी मधुमती एक अदाकारा के साथ-साथ एक डांसर थी. उनके डांस के दीवाने कई थे. अक्षय कुमार, दारा सिंह जैसे कलाकारों ने उनसे ही डांस की कला सीखी. उन्होंने 1957 में कभी न रिलीज हुई एक मराठी फिल्म से एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया. उन्हें बचपन से ही डांस का काफी शौक था. वह भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली में ट्रेंड थी. उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया था.
मधुमती ने 19 साल की उम्र में दीपक मनोहर से शादी की. दीपक भी एक डांसर थे और वह मधुमती से काफी बड़े थे और चार बच्चों के पिता थे. हालांकि उनकी पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था. वहीं मधुमती की मां इस उनकी इस शादी के खिलाफ थीं. मधुमती ने अपनी मां की इच्छा के खिलाफ जाकर दीपक मनोहर से शाद की थी.
मधुमती ने हिंदी, मराठी, पंजाबी और भोजपुरी में 70 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था. कई लोग उनकी स्टाइल, ग्रेस और स्क्रीन प्रेजेंस की तुलना भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर डांसर और एक्ट्रेस में से एक हेलेन से करते हैं.