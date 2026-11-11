मातृभूमि ट्रेलर X रिव्यू: देशभक्ति और बलिदान ने बढ़ाया जोश, वॉर के जख्म हुए हरे, फैंस बोले- छा गए सलमान खान, 20 करोड़....
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 10:38 AM IST
हैदराबाद: सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ देशभक्ति, बलिदान और युद्ध की मानवीय कीमत को दिखाने वाली एक दमदार कहानी लेकर आई है. बीती 10 नवंबर की रात को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ. मातृभूमि ट्रेलर सलमान खान के फैंस के बीच आते ही छा गया है. अब एक्स हैंडल पर मातृभूमि ट्रेलर को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है.
कैसा है मातृभूमि ट्रेलर?
ट्रेलर में एक सैनिक की जिंदगी की झलक देखने को मिलती है, जहां उसकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती और परिवार के साथ बिताया हर पल बेहद कीमती होता है. हर वर्दी के पीछे एक ऐसा परिवार होता है, जो हमेशा अनिश्चितता में जीता है. हर विदाई के साथ मन में यह डर रहता है कि कहीं यह आखिरी मुलाकात न हो. फिल्म युद्ध के मैदान से आगे बढ़कर उन सैनिकों के भावनात्मक संघर्ष और उनके परिवारों के बलिदान को भी दिखाती है, जो अपनों के लौटने का इंतजार करते हैं.
फिल्म में जबरदस्त एक्शन, हाथों से होने वाली खतरनाक लड़ाई और शानदार विजुअल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही फिल्म एक बड़ा संदेश भी देती है कि युद्ध का अंत कभी किसी के लिए खुशियों भरा नहीं होता. दोनों तरफ लोगों की जान जाती है, परिवार बिखरते हैं और युद्ध का असर मैदान से कहीं आगे तक पहुंचता है. फिल्म की कहानी यह याद दिलाती है कि देशभक्ति और शांति की चाह एक-दूसरे के साथ चल सकती हैं.
करीब 4.5 मिनट का यह ट्रेलर दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देता है. इतना लंबा होने के बावजूद इसकी रफ्तार और कहानी कहने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि यह किसी 30 सेकंड की शानदार इंस्टाग्राम रील की तरह लगता है. ट्रेलर के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक दर्शकों की दिलचस्पी बनी रहती है. एक्शन, इमोशन और ड्रामा के बीच शानदार तालमेल इसे बेहद खास बनाता है.
Thank you for the overwhelming love on the trailer of #Maatrubhumi. Your love means everything, and your genuine criticism means even more.. We have heard you, and work has already begun on it 👍 I will give my level best, so that when you watch this film, you feel proud🇮🇳 https://t.co/eq2d5kkyRg— Apoorva Lakhia (@lakhiaapoorvaa) November 11, 2026
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 Best of luck #Maatrabhumi https://t.co/cph0zqOZrv— Jesmin Mily (@beingmily_SK) November 10, 2026
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 that's what you call a trailer worth watching! 🔥🔥 https://t.co/jKr4401hS6— Ɗιʋყαɳʂԋ ॐ🚩 (@iBeingDivyansh) November 10, 2026
मातृभूमि ट्रेलर एक्स रिएक्शन
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि के ट्रेलर पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने के साथ-साथ शानदार प्रतिक्रिया भी मिली है. एक यूजर ने लिखा है, यह हमारी उम्मीद से परे हैं और यह 20 से 30 करोड़ रुपये से ओपनिंग लेगी'. दूसरा यूजर लिखता है, सलमान खान जबरदस्त अवतार में दिख रहे हैं और आज से पहले उन्हें इस तरह नहीं देखा है'. तीसरा यूजर लिखता है, सर आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं और अब मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं'.
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 @BeingSalmanKhan Sir You Are Looking Very Dashing In This Look, Can't Wait To See This Flashback Sequence In #Maatrubhumi 💥 #SalmanKhan https://t.co/qILvD3WGnw— Subhaan Khan (@SubhanKhan_157) November 10, 2026
@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia @TanyaDesai4 Salman’s screen presence is strong — intense close-ups, bloodied determination, and the dual “loving family man + resolute soldier” framing 👏— क़लमका़र ✍ (@imkalamkar) November 10, 2026
Aaj release karoon ya kal ? Jo kal kare so aaj kar, Jo aaj kare so ab.Enjoy the trailer….. #MaatrubhumiTrailer out now @IChitrangda @LakhiaApoorva #ZeynShaw #AbhishrriSen @JasonThamIndia @TheAnkurBhatia #HarshilShah #HeeraSohal #VipinBhardwaj @TanyaDesai4 #HimeshReshammiya @meetbros @SKFilmsOfficial @SKF_Music @RaviBasrur @cchintanshaah @ShamiraahN @editormayuresh— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 10, 2026
दमदार कहानी और शानदार सिनेमाई अंदाज के अलावा, ट्रेलर में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग हासिल करने की पूरी क्षमता नजर आती है. सलमान खान की शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन से भरपूर सीक्वेंस, भावनात्मक पल, देशभक्ति का जज्बा और फिल्म का भव्य अंदाज दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाते हैं। ट्रेलर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा करने और बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखता है.
सलमान खान अपने दमदार एक्शन अवतार में शानदार प्रभाव छोड़ते हैं, वहीं चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ती है. फिल्म की खूबसूरत लोकेशन्स, शानदार सिनेमैटोग्राफी और प्रभावशाली संगीत इसे और भी खास बनाते हैं.
Dear #SalmanKhan THIS IS BEYOND EXPECTATIONs. This is FKING HISTORY against all odds. Too Good Man Too Good 🔥😭 #MaatrubhumiTrailer https://t.co/HLtaP6b4Fc— It’s Raj..!✨ (@TheLoyalSKFan) November 10, 2026
#MaatrubhumiTrailer is a 4/5 for me! 🔥 We've seen Salman in such good form after a long time. 25-30 crore opening looks possible, with strong WOM it could go higher. Hopefully, it lands in the 250-300 crore range, or even more if neutral audiences connect! 🤞 Now we want a grand promotional campaign! 🔥 @SKFilmsOfficial @BeingSalmanKhan #SalmanKhan— Sohail. (@BeingSohail__) November 11, 2026
मातृभूमि के बार में
अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया गया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. अगर आप जानना चाहते हैं कि मातृभूमि कब रिलीज होगी तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.