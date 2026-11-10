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Maatrubhumi Trailer: शाहरुख खान से पहले दिसंबर में धमाका करेंगे सलमान खान, 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट, थोड़ी देर में आएगा ट्रेलर

'मातृभूमि' ट्रेलर ( Film Poster )

हैदराबाद: सलमान खान के फैंस के लिए आज 10 नवंबर को बड़ी गुडन्यूज आई है. सलमान की मोस्ट अवेटेट फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आखिरकार अच्छी खबर आई गई है. हाल ही में इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही थी कि फिल्म से अगला अपडेट कब आएगा. अब सलमान खान ने अपने फैंस के इंतजार पर विराम लगाते हुए उन्हें वो खबर सुना दी है, जिसके लिए उनके फैंस के कान कब से तरस रहे थे. दरअसल, सलमान ने आज अपनी वॉर बेस्ड फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है और साथ ही बताया कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

मातृभूमि का ट्रेलर कब रिलीज होगा?