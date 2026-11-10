Maatrubhumi Trailer: शाहरुख खान से पहले दिसंबर में धमाका करेंगे सलमान खान, 'मातृभूमि' की रिलीज डेट आउट, थोड़ी देर में आएगा ट्रेलर
सलमान खान की फिल्म मातृभूमि शाहरुख खान की फिल्म किंग से 20 दिन पहले रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 3:05 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान के फैंस के लिए आज 10 नवंबर को बड़ी गुडन्यूज आई है. सलमान की मोस्ट अवेटेट फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आखिरकार अच्छी खबर आई गई है. हाल ही में इस फिल्म की खूब चर्चा हो रही थी कि फिल्म से अगला अपडेट कब आएगा. अब सलमान खान ने अपने फैंस के इंतजार पर विराम लगाते हुए उन्हें वो खबर सुना दी है, जिसके लिए उनके फैंस के कान कब से तरस रहे थे. दरअसल, सलमान ने आज अपनी वॉर बेस्ड फिल्म की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है और साथ ही बताया कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा.
मातृभूमि का ट्रेलर कब रिलीज होगा?
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्म से एक मोशन पोस्टर शेयर किया है, जिसमें सलमान की धमाकेदार एंट्री हो रही है. मातृभूमि के ट्रेलर की बात करें तो मेकर्स ने इसका कोई सटीक टाइम नहीं बताया है. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में सिर्फ इतना लिखा है, आज शाम को ट्रेलर रिलीज होगा और इंतजार करने के लिए शुक्रिया. पोस्टर की बात करें तो सलमान आर्मी की वर्दी में हाथ में डंडा लिए दिख रहे हैं, जिसपर कांटों वाला तार लिपटा हुआ है.
कब रिलीज होगी मातृभूमि ?
सलमान खान ने फैंस को ट्रेलर रिलीज की खुशखबरी देने के साथ-साथ फिल्म की रिलीज पर लंबे समय से पड़े पर्दे को भी हटा दिया है. मातृभूमि आगामी 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. कई बार रिलीज डेट बदलने के बाद फिल्म को आखिरकार उसकी रिलीज डेट मिल गई है.
शाहरुख खान से पहले सलमान खान करेंगे धमाका
बता दें, सिनेप्रेमियों के लिए दिसंबर 2026 का महीना एंटरटेनमेंट के लिहाज से बहुत ही एक्साटिंग होने जा रहा है. क्योंकि 4 दिसंबर को सलमान खान की मातृभूमि और इसके 20 दिन बाद 24 दिसंबर को शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग रिलीज होने जा रही है. बता दें, शाहरुख खान और सलमान खान की कोई फिल्म एक ही महीने में रिलीज होने जा रही है. अगर मातृभूमि ने सलमान खान के फैंस को निराश नहीं किया तो यकीनन किंग की कमाई का खेल बिगड़ सकता है.